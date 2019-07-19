Возможно повышение индекса РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС. Внешний фон улучшился после выступления президента Федерального банка Нью-Йорка, который заговорил о необходимости снижения базовой процентной ставки ФРС на 0,5 п.п. (а не на 0,25 п.п., что рассматривается как наиболее вероятное решение на ближайшем заседании). Кроме того, сообщения о поражении в районе Ормузского пролива американскими ВМС беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Ирану, стали поводом к развороту вверх по котировкам нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов вероятно возобновление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне роста цен на нефть и ожиданий смягчения денежной политики ФРС США", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз