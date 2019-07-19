В пятницу ожидаем локального восстановления российского рынка акций - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в четверг продолжил развивать коррекционное движение, снизившись по итогам дня на 0,4% и достигнув отметки в 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Снижение индекса от максимумов начала июля составило уже более 5%, однако около половины этого движения обусловлено дивидендными отсечками. Учитывая некоторое улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, в пятницу ожидаем локального восстановления российского рынка - в базовом сценарии ориентируемся на нижнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.