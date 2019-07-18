Рынок акций РФ в четверг умеренно снизился, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов

Москва. 18 июля. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг умеренно снизился на фоне негативной конъюнктуры мировых фондовых и товарных площадок из-за опасений инвесторов относительно торговой сделки между США и Китаем, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2702,59 пункта (-0,39%), индекс РТС - 1349,76 пункта (-0,87%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,8%. Лидерами отката стали привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3,2%) из-за дивидендной отсечки.

Кроме того, подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%), а также обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Вместе с тем выросли в цене бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российского рынка акций было связано, прежде всего, с негативными внешними сигналами из-за опасений инвесторов относительно торговой сделки между США и Китаем. На этом фоне падают практически все мировые фондовые индексы - США, Европы, Азии. Кроме того, свою негативную роль для российских индексов сыграло окончание периода годовых дивидендных выплат у крупнейших российских компаний.

Американские фондовые индексы завершили в минусе вторую сессию подряд в среду (снижение составило 0,4-0,6%), 18 июля торги также проходят в "красной зоне" (индикаторы теряют порядка 0,3-0,5%); инвесторы продолжают негативно реагировать на заявления президента США Дональда Трампа о торговых взаимоотношениях с Китаем. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Почти все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг, следуя за негативной динамикой американских рынков. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, КНР и США не могут договориться по поводу санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies. По словам источников, китайская сторона хочет сначала увидеть реальные действия Вашингтона по ослаблению ограничений против компании. Более того, после саммита G20 в Осаке не состоялось ни одной личной встречи представителей США и Китая, и такие встречи не запланированы на ближайшее время.

Европейские фондовые площадки к 18:50 МСК снижаются на 0,4-1,0%.

Мировые цены на нефть, пытавшиеся в середине дня отскочить вверх в рамках коррекции на новости о задержании Ираном иностранного нефтетанкера в Персидском заливе, ближе к вечеру вновь ушли в минус. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК снизились на 2,8% к закрытию предыдущего дня, составив $61,88 за баррель (на торгах в среду их цена упала на 1,07%). Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже потеряла к этому времени 3,1%, опустившись до $55,16 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сохраняющиеся опасения, что торговый конфликт США и Китая ослабит глобальный экономический подъем и, соответственно, спрос на нефть. Данные о запасах энергоносителей, обнародованные министерством энергетики США в среду, вызвали опасения в отношении спроса на топливо в стране: запасы бензина на прошлой неделе выросли на 3,57 млн баррелей при ожидавшемся экспертами снижении на 3 млн баррелей.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "российский фондовый рынок в четверг в очередной раз понес потери. И если днем ранее основным фактором давления была дивидендная отсечка по нескольким компаниям, то сегодня негативные настроения шли извне. Поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где снижение продолжается четвертую сессии, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent за это время отступил с $67 до чуть ниже отметки $62 за баррель. Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках - в США и Европе. Аутсайдерами торгов выступили привилегированные акции "Транснефти" и "Сургутнефтегаза". Лучше рынка торговались бумаги "Норникеля" и "Ростелекома". Российский фондовый рынок за две недели потерял порядка 5% от исторических максимумов, что составляет менее половины от волны роста, продемонстрированной им с середины мая. При этом поддержка, расположенная на уровне 2700 пунктов по индексу МосБиржи, смогла сдержать коррекционные настроения. "Быкам" к вечеру удалось отыграть эту отметку, однако сил на полную компенсацию потерь в рамках сессии не хватило".

В свою очередь ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что "в первой половине дня индекс МосБиржи сходил под отметку 2700 пунктов, но активности "медведей" не хватило, чтобы закрепиться там. Уже после середины сессии индекс заявил о претензиях на рост. Бумаги "Транснефти" просели на фоне торговли в первый день без дивидендов. "АЛРОСА" увеличила добычу алмазов во втором квартале на 24% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, однако продажи упали на 22%. В первой половине дня на европейских площадках доминировали продавцы. Наиболее сильное падение показал сектор высоких технологий, который реагировал на слабый рост базы подписчиков Netflix. Негатива добавил отчет SAP, который не оправдал ожиданий рынка как по прибыли, так и по выручке. Акции европейского IT-гиганта проседали почти на 7%. Самым сильным сектором стало здравоохранение благодаря отчетности Novartis.

"Торги в США открылись снижением индексов. Morgan Stanley разочаровал рынок падением объемов торговых операций. Netflix подвергнется распродажам из-за отчетности накануне. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 8 тыс. - до 216 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил до 21,8 пункта с июньских 0,3 пункта, хотя ожидался рост лишь до 5 пунктов. Соответственно, статистика в июле уже не указывает однозначно на то, что ФРС стоит быть мягче. Тем не менее, рынок все еще закладывает снижение ставки в конце июля. Поводов для резких движений на российском рынке нет, поэтому локальная перетасовка портфелей продолжится", - считает Кочетков.

По мнению директора по стратегии компании "Финам" Ярослава Кабакова, "на американском рынке нет позитива. Доходность 10-летних казначейских облигаций США вернулась к уровню 2% годовых, что отражает растущую обеспокоенность по поводу темпов роста американской экономики. Дальнейшее падение доходности долгосрочных государственных облигаций США может стать тревожным сигналом для рынков, усилить давление на акции, а также вызвать ослабление доллара, поскольку инвесторы будут искать более доходные активы. Также на рынки оказал влияние президент Трамп, напомнив о готовности ввести тарифы на китайские товары на сумму до $325 млрд, что вернуло страхи рынка по поводу последствий торговых конфликтов. На этом фоне российский рынок акций безыдейно снижается, в том числе из-за внешнего негатива. Попытки инвесторов заходить в акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" в надежде закрытия дивидендного "гэпа" себя не оправдывают".

"Падение акций "Газпрома" на дивидендной отсечке, в отличие от других ранее "отстрелявшихся" "авторитетов", превзошло величину причитающихся дивидендных выплат. И сегодня бумаги компании выглядят хуже рынка. Нежелание закрывать дивидендный "гэп" вызвано коррекцией к потрясающему росту акций, триггером которого было увеличение дивидендных выплат - "отыгравшее" вчера событие. Одна из немногих движущих идей российского рынка - высокая дивидендная доходность российских акций, конечно, не прощается, но "отправляется на отдых". До начала августа еще будут выплачены оставшиеся суммы, которые частично могут быть реинвестированы на фондовый рынок. Но похоже, настроение инвесторов, особенно "физиков", - либо выводить денежные средства, либо дожидаться более существенной просадки рынка. Поэтому, скорее всего, фондовый рынок ждет умеренная просадка, разумеется, при отсутствии глобальных потрясений", - считает трейдер Оргбанка Алексей Муркин.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 30,5 млрд рублей (из них 6,73 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 5,42 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).