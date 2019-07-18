Рубль вечером в четверг лишь немного усилил снижение к доллару и евро, несмотря на резкое падение цен на нефть

Москва. 18 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль лишь немного ускорил снижение к бивалютной корзине, несмотря на возобновление сильного падения на рынке нефти.

Курс доллара США составил 63,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,76 руб./EUR1, подорожав на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,56 копейки - до 66,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах, однако заметно менее существенными темпами, чем падение на рынке нефти. Участники рынка по-прежнему не особенно реагируют на большинство факторов в ожидании заседаний ФРС США, ЕЦБ и Банка России в конце июля, на которых ожидается снижение процентных ставок и, как в случае с европейским регулятором, принятие дополнительных мер стимулирования экономики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, значительную часть торговой сессии четверга рубль колебался вблизи отметки 63 руб./$1. "С одной стороны, мы видели, что российская валюта была стабильной при растущих ценах на нефть в первой половине дня, с другой - котировки рубля не реагировали на снижающуюся долларовую корзину валют. Такая стойкость связана с тем, что участники валютного рынка заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС в последние дни июля. Заседание будет крайне важным в силу того, что рынок прогнозирует первое за долгое время снижение ставок фондирования в США именно на нем. Рынок не сомневается, что это произойдет, поэтому волатильность перед заседанием сильно снизилась. Нефть после повышения в первой половине дня развернулась вниз, однако рубль сейчас довольно слабо реагирует на ее динамику. В целом в ближайшие две недели рынок энергоносителей не будет оказывать особого влияния на курс рубля относительно доллара из-за ожидания заседания ФРС", - отметил Союнов.

"На валютной секции "Московской биржи" рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Учитывая позитивные настроения в валютах развивающихся рынков, давление на рубль оказала ситуация в ценах на нефть. При этом поддержки со стороны дивидендного сезона и налогового периода оказалось недостаточно для укрепления российской валюты. Отметим, что доллар смог отступить от годовых минимумов. Также сдерживающим фактором для "медведей" в американской валюте выступает отсутствие уверенности в возможности более глубокого снижения доллара. Адекватная текущая оценка рубля с точки зрения ситуации на рынке энергоносителей и макроэкономических показателей, а также наличие сильной поддержки на уровне 62,5 руб./$1, не позволяют им активно продавать доллар без весомого повода", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть вернулись к резкому снижению на торгах в четверг после краткосрочного подъема, вызванного заявлением Ирана о задержании иностранного нефтетанкера в Персидском заливе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 2,91% - до $61,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,11% - до $55,15 за баррель.

Цены на нефть существенно снизились на этой неделе на опасениях, что продолжающийся торговый конфликт США и Китая ослабит глобальный экономический подъем и, соответственно, спрос на нефть. Вместе с тем ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания трейдеров. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что Иран мог бы перекрыть ключевой маршрут поставок нефти из региона - через Ормузский пролив, но не хочет делать этого.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 19 июля на 11,65 копейки, до 62,8286 руб./$1, и поднял курс евро на 5,16 копейки, до 70,6068 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 4,47 копейки по отношению к среде и составил 62,9025 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 8,47 копейки и составил 62,9411 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 365,892 млн, из которых $621,583 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 744,309 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 8,22 копейки по отношению к среде, до 70,5823 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 15,71 копейки и составил 70,6511 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR805,853 млн, из которых EUR284,089 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR521,764 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка понизились в ожидании снижения ключевой ставки на июльском заседании ЦБ РФ. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,55% и 7,67% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 1 базисный пункт - до 7,76%, 7,93% и 8,02% годовых соответственно.