18 июля 2019 года 09:48
Утренние прогнозы: ожидается продолжение снижения
По мнению аналитиков, в четверг утром ситуация не располагает к покупкам на рынке акций РФ.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона - трейдеры внимательно следят за потоком корпоративной отчетности и пока не вполне уверены, что финансовые показатели компаний могут оправдать дальнейший рост на рынках акций. Так, негативную реакцию вызвали прогнозы сокращения операционной прибыли японской корпорации Canon, а также неожиданное снижение числа подписчиков Netflix в США".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытия российского рынка можно ожидать с небольшим снижением, а затем пойдет борьба за диапазон 2700-2710. Мы все же склоняемся к мысли, что поддержка не будет пробита, и сегодня рынок попытается "нарисовать" технический отскок".
"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Дивидендный сезон в РФ подходит к своему завершению, сегодня отсечка по "префам" Транснефти, но это не окажет серьезного влияния, однако, ситуация на мировых рынках в начале торгов не располагает к покупкам, что заставляет нас ожидать продолжения снижения индекса МосБиржи. Вероятным сценарием на сегодня мы видим тест уровня 2700 пунктов. При этом снижение индекса в последние несколько торговых сессий было достаточно сильным, что оставляет шанс на коррекционный отскок в ближайшие дни в отдельных бумагах".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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