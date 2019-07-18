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18 июля 2019 года 18:56

Цены евробондов РФ в четверг снижаются следом за рынком UST и падающей нефтью

Москва. 18 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг снижаются вслед за уменьшением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и падающей нефтью. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 17 июля и составила 112,86% от номинала, доходность почти не изменилась к закрытию среды и осталась на отметке 3,05% годовых.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 17 июля на 3 базисных пункта, составив 100,49% от номинала. Их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 1,78% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 1 базисный пункт, составив 127 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году опустились по отношению к среде на 23 базисных пункта - до 122,33% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,37% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 26 базисных пунктов, до 118,07% от номинала (доходность увеличилась на 1,6 пункта - до 4,362% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 2 базисных пункта, подешевев до 107,11% от номинала, что соответствует доходности 3,569% годовых (рост на 0,1 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 4 базисных пункта, до 107,44% от номинала (доходность выросла на 0,7 пункта - до 2,956% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал на 48 базисных пунктов, опустившись до 111,95% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,49% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился на 5 пунктов, до 103,99% от номинала (доходность выросла на 0,7 пункта и составила 3,665% годовых).

"В ходе торгов значительной части четверга на рынке российских государственных еврооблигаций в "длинных" выпусках наблюдались продажи, следовательно, рост их доходностей (в пределах 2-5 базисных пунктов). В краткосрочных выпусках, напротив, по преимуществу преобладали покупки, а их доходности снижались. Не исключено, что такое поведение инвесторов было связано с отголосками новостей относительно санкционной тематики на прошлой неделе. Как следствие, глобальные инвесторы сокращали вложения в "длинные" бумаги, которые имеют большой риск переоценки, и концентрировались на более "коротких" выпусках. Во второй половине дня негативом для рынка выступили возобновившая падение нефть и продажи на рынке базовых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Цены на нефть вернулись к резкому снижению - более 3% - на торгах в четверг после краткосрочного подъема, вызванного заявлением Ирана о задержании иностранного нефтетанкера в Персидском заливе. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения, что торговый конфликт США и Китая ослабит глобальный экономический подъем и, соответственно, спрос на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК в четверг составила $61,73 за баррель, что на $1,93 (3,03%) ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,78 (3,13%) - до $55 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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