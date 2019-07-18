Поддержка индекса МосБиржи на уровне 2700 пунктов смогла сдержать коррекционные настроения - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок в четверг в очередной раз понес потери. И если днем ранее основным фактором стала дивидендная отсечка по нескольким компаниям, то сегодня негативные настроение шли извне. Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где снижение продолжается четвертую сессию, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent за это время отступил с 67 до 62,3 доллара за баррель. Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках. И если в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия среды, то в Европе основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,7%. На таком фон к 18:00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2706 пунктов. Отметим, что российский фондовый рынок за 2 недели потерял порядка 5% от исторических максимумов, что составляет менее половины от волны роста, продемонстрированной им с середины мая. При этом поддержка на уровне 2700 пунктов смогла сдержать коррекционные настроения. "Быкам" к вечеру удалось отыграть эту отметку, однако сил на полную компенсацию потерь в рамках сессии не хватило, как и на формирование волны коррекционного роста. Вполне возможно, что именно негативная динамика рынка энергоносителей и отступление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 62,5 доллара за баррель, сдержала активность покупателей", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.