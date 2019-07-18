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18 июля 2019 года 17:07
Существует риск дальнейшего падения рынка акций РФ в ближайшие недели - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 17 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают эксперты, после завершения сезона выплаты дивидендов рынок акций РФ вернулся в зону, соответствующую рекомендации "держать". Между тем, по их оценкам, в ближайшие недели есть риск дальнейшего падения российских акций. "Летний сезон дивидендов на российском рынке подошел к концу, и индекс РТС, наконец, перешел в зону, соответствующую рекомендации "держать", под влиянием общей коррекции и прохождения экс-дивидендных дат. Мы выступили против консенсуса с рекомендацией "продавать" по индексу четыре недели назад. Индексы уже снизились, но мы видим риски более глубокой коррекции в ближайшие недели", - пишет Смольянинов. Однако, как констатируют аналитики по итогам проведенного анализа, розничные инвесторы с готовностью бросились покупать подешевевшие акции РФ, а их оптимизм достиг максимального уровня со времени майского ралли, вызванного дивидендами "Газпрома" (MOEX: GAZP). При этом объемы новых "шортов" остаются повышенными - на 10% больше среднемесячного уровня. Институциональные инвесторы все еще не могут определиться с дальнейшим направлением: потоки равномерно распределились между приказами на покупку и продажу, при этом общий уровень активности снижается. Продолжающийся небольшой отток капитала из GEM ETF за отчетный период нивелировал маленький приток капитала в фонды российских акций. "Потоки ETF обычно находятся на низком уровне в последние два месяца лета, а на этот раз затишье совпало с неопределенностью по поводу макроэкономических показателей и дальнейшей политики ФРС США, обеспечив практически нулевой результат. Заседание ФРС в конце месяца может изменить расклад, однако пока импульс потоков остается нейтральным", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".
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18 июля 2019 года 19:35
Москва. 18 июля. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг умеренно снизился на фоне негативной конъюнктуры мировых фондовых и товарных площадок из-за опасений инвесторов относительно торговой сделки между США и Китаем, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов. читать дальше
.18 июля 2019 года 19:29
Рубль вечером в четверг лишь немного усилил снижение к доллару и евро, несмотря на резкое падение цен на нефть
Москва. 18 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль лишь немного ускорил снижение к бивалютной корзине, несмотря на возобновление сильного падения на рынке нефти. читать дальше
.18 июля 2019 года 18:56
Москва. 18 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг снижаются вслед за уменьшением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и падающей нефтью. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными. читать дальше
.18 июля 2019 года 18:52
Поддержка индекса МосБиржи на уровне 2700 пунктов смогла сдержать коррекционные настроения - Промсвязьбанк
"Российский фондовый рынок в четверг в очередной раз понес потери. И если днем ранее основным фактором стала дивидендная отсечка по нескольким компаниям, то сегодня негативные настроение шли извне. Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где снижение продолжается... читать дальше
.18 июля 2019 года 18:47
"На валютной секции "Московской биржи" рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,1%, торгуясь в районе 63 и 70,7 рубля соответственно. Учитывая позитивные настроения в валютах развивающихся рынков, давление на... читать дальше
.18 июля 2019 года 18:20
Экспортеры могут увеличить объемы продаж валютной выручки, что будет ограничивать потери рубля - ИК "Велес Капитал"
"К окончанию рабочего дня доллар торговался чуть выше 63 рублей, прибавляя порядка 0,2%. Наряду с рублем отрицательную динамику к концу дня также показывали турецкая лира и индийская рупия, хотя их снижение было совсем незначительным. Дополнительное давление на рубль оказывали цены на нефть,... читать дальше
.18 июля 2019 года 17:32
Сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и "бычью" в долгосрочной - Julius Baer
Инфляция в Великобритании остается на целевом уровне Банка Англии в 2%, в то время как текущие цены на факторы производства и слабый экономический фон не предполагают ее роста в ближайшем будущем. Это дает возможность регулятору оставаться в режиме ожидания в период политической нестабильности,... читать дальше
.18 июля 2019 года 16:45
"В первой половине дня индекс МосБиржи сходил под отметку 2700 пунктов, но активности "медведей" не хватило, чтобы закрепиться там. Уже после середины сессии индекс заявил о претензиях на рост. Активность существенно снизилась по сравнению с предыдущим днём. Торги в США могут начаться снижением... читать дальше
.18 июля 2019 года 16:17
"В начале лета котировки серебра не смогли подняться вслед за ростом золота. Цены показали слабую динамику из-за признаков замедления глобальной экономики и растущей торговой напряженности между США и Китаем. В результате соотношение цен на золото и серебро достигло самых высоких значений за... читать дальше
.18 июля 2019 года 15:54
"Пара USD/RUB сегодня открылась вниз, но после кратковременного снижения восстановилась, выйдя в небольшой "плюс". Пара EUR/RUB в четверг также после негативного старта сессии ушла вверх, обновив вчерашний максимум, но затем откатилась от дневных вершин, неся сейчас незначительные потери на фоне... читать дальше
.18 июля 2019 года 15:47
Рубль развернулся вниз, слабо дешевеет к доллару и почти не меняется к евро на фоне отсутствия значимых торговых идей
Москва. 18 июля. Доллар перешел к незначительному повышению, евро торгуется вблизи уровней закрытия среды на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков значимых торговых идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца. читать дальше
.18 июля 2019 года 15:29
"Неожиданно хорошими оказались июньские данные по розничным продажам в Великобритании. Общий объем розничных продаж вырос на 1 процент, причем самый оптимистичный прогноз был плюс 0,5%, а консенсус базировался на отрицательных цифрах в районе минус 0,3% - эксперты ожидали, что розничные продажи... читать дальше
.18 июля 2019 года 15:05
Локальный рынок долга в 2П19 выиграет от смягчения монетарной политики ЦБ РФ, но есть риск со стороны ФРС США - Газпромбанк
"Благоприятная конъюнктура на мировых рынках и ослабление геополитической напряженности вокруг России способствовали внушительному притоку средств нерезидентов на российский рынок локального долга и, как следствие, снижению доходностей облигаций, что принесло инвесторам хорошую прибыль. Позитивная... читать дальше
.18 июля 2019 года 14:39
"В четверг рубль открылся укреплением на 8 копеек к уровню закрытия среды (62,94) и уже в первый час торгов протестировал отметку в 62,75 по доллару. Однако общая ситуация на развивающихся рынках в четверг постепенно складывается в пользу доллара. Если в утренние часы на ряду с рублем часть валют... читать дальше
.18 июля 2019 года 14:16
"Российская валюта демонстрирует весьма скромную динамику на этой неделе, оставаясь вблизи ключевых уровней к доллару и евро. Однако это больше похоже на неустойчивый баланс, нежели на стремление рубля "отдышаться" после обновления максимумов к валюте. Так, USD/RUB последнюю неделю топчется ниже... читать дальше
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