Рубль развернулся вниз, слабо дешевеет к доллару и почти не меняется к евро на фоне отсутствия значимых торговых идей

Москва. 18 июля. Доллар перешел к незначительному повышению, евро торгуется вблизи уровней закрытия среды на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков значимых торговых идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.

Курс доллара США составил 62,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,64 руб./EUR1, подешевев на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,1 копейки - до 66,43 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 19 июля на 11,65 копейки, до 62,8286 руб./$1, и поднял курс евро на 5,16 копейки, до 70,6068 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в условиях отсутствия значимых торговых идей перед заседаниями ФРС США, ЕЦБ и Банка России в конце июля, на которых ожидание снижение процентных ставок и, как в случае с европейским регулятором, принятие дополнительных мер стимулирования экономики.

"Очевидных драйверов для роста волатильности в рубле по-прежнему не наблюдается, и пара "доллар-рубль" продолжает консолидацию вблизи отметки в 63 руб./$1. На наш взгляд, дальнейшая динамика во многом будет зависеть от итогов заседаний центральных банков в конце этого месяца (ФРС, ЕЦБ и Банк России). Фундаментально, согласно нашей модели, рубль на текущих уровнях уже не выглядит дешевым, среди внутренних факторов поддержки для рубля мы не видим, соответственно, в базовом сценарии на горизонте до конца лета ожидаем смещения торгов в паре "доллар-рубль" ближе к отметке в 65 руб./$1. Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих ЦБ в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

При этом большинство мировых фондовых и валютных площадок, включая emerging markets, демонстрирует понижательную динамику. Негативом для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, вновь повысившие опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник, что двум странам "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, КНР и США не могут договориться по поводу санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies. По словам источников, китайская сторона хочет сначала увидеть реальные действия Вашингтона по ослаблению ограничений против компании.

По итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Японии в прошлом месяце Трамп заявил, что Штаты позволят некоторым американским компаниям продавать свою продукцию Huawei. Однако никаких конкретных мер с тех пор принято не было. Более того, после саммита G20 в Осаке не состоялось ни одной личной встречи представителей США и Китая, и такие встречи не запланированы на ближайшее время.

Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июля и возобновление роста цен на нефть. 25 июля в бюджет будут перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем предстоящих выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

"Укрепление американской валюты на рынках EM, по всей видимости, объясняется вновь усилившимися опасениями инвесторов в отношении торгового конфликта США и Китая (о неприятии к риску свидетельствовало и утреннее укрепление "защитных" швейцарского франка и японской иены). На фоне сокращения аппетита инвесторов к риску на развивающихся рынках можно ожидать новых попыток продвижения доллара на уровень 63 руб./$1 и выше. В то же время вблизи 63 руб./$1 экспортеры могут увеличить объемы продаж валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам, что будет сдерживать давление на отечественную валюту", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В ближайшее время, помимо глобальных историй, важными будут оставаться локальные потоки от экспортеров, учитывая, что основные налоговые выплаты ожидаются на следующей неделе. В текущих условиях по-прежнему ожидаем увидеть рубль в диапазоне 62,5-63 руб./$1, однако на горизонте ближайших недель возможны краткосрочные периоды, когда рубль будет ощущать на себе влияние конвертации части дивидендов иностранцами", - говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Цены на нефть растут в четверг на новости о задержании Ираном иностранного нефтетанкера в Персидском заливе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 МСК выросла на 0,66% - $64,08 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,4% - до $57,15 за баррель.

Государственное телевидение Ирана сообщило в четверг, что силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 14 июля задержали иностранный нефтетанкер, перевозивший 1 млн баррелей нефти. Пока неясно, идет ли речь о танкере Riah, связь с которым ранее на этой неделе была потеряна после его захода в территориальные воды Ирана.

Цены на нефть существенно снизились на этой неделе на опасениях, что продолжающийся торговый конфликт США и Китая ослабит глобальный экономический подъем и, соответственно, спрос на нефть. Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания трейдеров. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что Иран мог бы перекрыть ключевой маршрут поставок нефти из региона - через Ормузский пролив, но не хочет делать этого.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка понизились в ожидании снижения ключевой ставки на июльском заседании ЦБ РФ. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,55% и 7,67% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 1 базисный пункт - до 7,76%, 7,93% и 8,02% годовых соответственно.