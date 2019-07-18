Рынок серебра догоняет по динамике рынок золота - Julius Baer

"В начале лета котировки серебра не смогли подняться вслед за ростом золота. Цены показали слабую динамику из-за признаков замедления глобальной экономики и растущей торговой напряженности между США и Китаем. В результате соотношение цен на золото и серебро достигло самых высоких значений за последние три десятилетия. Слабый рост серебра в начале лета поддерживает нашу оценку, что этот металл не обладает такими же характеристиками защитного актива, что и золото. Это обусловлено в первую очередь большой долей промышленного спроса, в частности, со стороны сектора электроники, который испытывает негативные эффекты замедления глобального роста. Как США, так и Китай являются крупнейшими потребителями серебра в промышленных целях в мире. Когда страны достигли перемирия в торговых спорах, опасения снижения промышленного спроса на металл снизились и котировки стали восстанавливаться. Получая поддержку со стороны слабеющего доллара и улучшения настроений среди спекулянтов, цены на серебро выросли в среду и за последнюю неделю прибавили в совокупности около 7,5%. После этого ралли краткосрочная перспектива роста котировок выглядит более сдержанной, хотя настроения в секторе не такие "бычьи", как на рынке золота. Тем не менее, мы подтверждаем конструктивную позицию, поскольку в долгосрочной перспективе и золото, и серебро выиграют от ослабления американской валюты и укрепления инвестиционного спроса", - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.