Рубль продолжает демонстрировать ощутимую отстраненность от внешних рынков - БКС

"Пара USD/RUB сегодня открылась вниз, но после кратковременного снижения восстановилась, выйдя в небольшой "плюс". Пара EUR/RUB в четверг также после негативного старта сессии ушла вверх, обновив вчерашний максимум, но затем откатилась от дневных вершин, неся сейчас незначительные потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. После позитивного открытия и непродолжительного роста рубль растерял все дневные достижения, торгуясь сейчас в небольшом "минусе". При этом особых причин для восходящего импульса российской валюты на старте сессии не наблюдалось. Напротив, мировые рынки находились около достигнутых вчера локальных минимумов, всего лишь предпринимая неуверенные попытки отыграть существенные потери предыдущих торгов. Глобальные рисковые активы испытывают нарастающее давление продавцов, опасающихся усиления негативных тенденций, связанных с внешнеторговым конфликтом. По сообщению американского издания The Wall Street Journal, ссылающегося на собственные источники, переговоры между США и Китаем зашли в тупик из-за разногласий по списку товаров, которые сможет реализовывать в Штатах китайский IT-гигант Huawei. На этом фоне почти все основные развивающиеся валюты в четверг находятся под давлением, несмотря на слабость доллара. Однако рубль продолжает демонстрировать ощутимую отстраненность от внешних рынков, в том числе и нефтяного. Не наблюдается особой корреляции российской валюты и с отечественным долговым рынком, который остается под умеренным давлением. Индекс гособлигации RGBI после символического роста среды сегодня возобновил сдержанное снижение, вновь переписав недельный минимум. Пара USD/RUB продолжает консолидироваться, постепенно сокращая амплитуду разнонаправленных движений. До закрытия часового периода над сопротивлением 63,2 или ниже годового минимума 62,5 более вероятно продолжение консолидации в рамках данного диапазона", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.