Локальный рынок долга в 2П19 выиграет от смягчения монетарной политики ЦБ РФ, но есть риск со стороны ФРС США - Газпромбанк

"Благоприятная конъюнктура на мировых рынках и ослабление геополитической напряженности вокруг России способствовали внушительному притоку средств нерезидентов на российский рынок локального долга и, как следствие, снижению доходностей облигаций, что принесло инвесторам хорошую прибыль. Позитивная тенденция, вероятно, сохранится, но мы полагаем, что вторая половина года будет несколько иной. Ожидаемая динамика ставки ЦБ РФ и сокращение объема первичного предложения ОФЗ должны поддержать дальнейшее снижение доходностей, однако изменения, скорее всего, будут не столь значительными, как в 1П19. После ралли последних месяцев доходности ОФЗ выглядят менее привлекательно, в том числе в сравнении с госдолгом других стран ЕМ. Тем не менее, мы ожидаем положительного дохода от вложений в ОФЗ во второй половине года, отмечают в своем обзоре аналитики Газпромбанка. - Мы отдаем предпочтение облигациям со сроком обращения от 7 лет, которые пользуются спросом у нерезидентов – благодаря притоку их капитала мы ожидаем снижения доходности на длинном участке кривой до 6,70–6,95% к концу года. Мы также рассматриваем вариант неблагоприятного развития событий, при котором глобальные настроения вернутся в режим risk-off, что повлечет отток средств нерезидентов с рынков ЕМ, включая Россию. В таком случае предпочтительны будут короткие выпуски ОФЗ – поддержку им окажет снижение ставки ЦБ РФ (пусть и менее значительное), в то время как доходности длинных бумаг, скорее всего, вырастут".

"Чтобы оценить потенциальный эффект от снижения ставки на короткие выпуски ОФЗ, обратимся к опыту 2017–2018 гг. Динамика доходности коротких ОФЗ (3Г) опережала изменение ключевой ставки на 4–6 месяцев. Исходя из нашего прогноза ключевой ставки, мы ожидаем, что доходность (YTM) коротких ОФЗ к концу 2019 г. снизится до 6,60–6,75%. Это будет соответствовать премии в 10–25 б.п. к ожидаемому равновесному уровню ключевой ставки.

В ожидании снижения ключевой ставки иностранные инвесторы, вероятно, будут занимать позиции на длинном отрезке кривой ОФЗ аналогично 2016–2017 гг. Как следствие, снижение доходности длинных выпусков будет демонстрировать опережающую динамику – мы полагаем, что длинный отрезок кривой ОФЗ к концу 2019 г. достигнет уровня 6,70–6,95%.

При этом мы ожидаем, что темпы притока активных инвестиций будут ниже, чем в 1П19 из-за следующих факторов:

- снижение ожидаемого совокупного дохода (total return). Несмотря на то, что Россия, вероятнее всего, по-прежнему будет опережать по данному показателю большинство развивающихся рынков в 2П19, мы ожидаем, что total return будут умеренными относительно первого полугодия, а в 2020 г. окажутся ниже, чем у EM-аналогов. Снижение потенциальных доходов ограничит притоки инвестиций со стороны нерезидентов к концу текущего года;

- уровень реальных ставок в России уже ниже, чем на основных рынках-аналогах: в ЮАР, Индонезии, Бразилии, Мексике. Поскольку ожидаемые притоки инвестиций со стороны нерезидентов приведут к дальнейшему снижению доходности бумаг, это окажет дополнительное давление на реальные ставки;

- доля нерезидентов на рынке ОФЗ близка к историческому максимуму и находится вблизи верхней границы значений среди других EM-рынков;

- мы видим ограниченный потенциал дальнейшего снижения доходности ОФЗ после того момента, как ключевая ставка ЦБ РФ достигнет нейтрального уровня. Мы можем пересмотреть данный тезис, если сформируются факторы, свидетельствующие о возможном более глубоком смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Что касается пассивных инвестиций, то мы также ожидаем более низких темпов притока средств в 2П19, поскольку ожидаемое сокращение объема заимствований со стороны Минфина ограничит дальнейший рост доли России в основных индексах. Это будет частично компенсировано сохраняющимся притоком средств в облигации развивающихся рынков в локальных валютах. В 1П19 средства фондов, ориентированных на покупку облигаций EM в локальной валюте, увеличились на 19%, и мы ожидаем рост еще на ~10% в 2П19, если действия ФРС США не окажут негативного влияния на энтузиазм инвесторов.

Высокий совокупный доход по ОФЗ в 1П19 обеспечивался в том числе и укреплением рубля. В долларовом выражении совокупный доход 10-летних ОФЗ составил 19,1%, из которых около 5,0% пришлось на валютный фактор. Российский рынок значительно опередил развивающиеся страны как в отношении укрепления национальной валюты, так и с точки зрения снижения доходности локальных облигаций. Так, доход от инвестиций в бумаги Бразилии и Мексики в долларовом выражении составил 15,8% и 14,5% соответственно, при незначительном укреплении реала и росте курса песо на 2,2%. В то же время ситуация на валютных рынках Венгрии и Турции негативно сказалась на уровнях совокупного долларового дохода соответствующих бумаг. Так, например, инвестиции в турецкие облигации в 1П19 принесли совокупный убыток 2,7% в долларовом эквиваленте. Мы ожидаем незначительного ослабления рубля к доллару США в 2П19, до 64,0 руб./долл., что, окажет негативное влияние на совокупный доход от ОФЗ в долларовом выражении. По нашим прогнозам, номинальный рублевый доход составит 7,7%, тогда как с учетом валютного фактора этот показатель сократится на 1,2% до 6,5% в долларовом выражении. По достижении доходностью 10-летней бумаги нашего целевого уровня предпочтительно, на наш взгляд, перекладываться в более короткие выпуски. Мы полагаем, что на этом этапе потенциал роста длинных бумаг будет ограничен, а вероятные факторы риска могут сильнее сказаться на длинном участке кривой.

Мы полагаем, что основным фактором риска для динамики притоков в бумаги EM может стать смена мягкой риторики со стороны ФРС США. В рисковом сценарии мы рассматриваем ситуацию, при которой ставка ФРС США останется неизменной в 2019 г. и в начале 2020 г. Например, задержка с понижением ставки до сентября может вызвать переход глобальных рынков в режим «risk-off».

Это, в свою очередь, может спровоцировать волну продаж на рынках EM и переток средств в «защитные бумаги». Проецируя ситуацию на рынке в 2018 г. на настоящее время, мы полагаем, что потенциальный объем оттока нерезидентов из ОФЗ в случае risk-off может составить 0,1-0,2 трлн руб. Мы также полагаем, что при реализации данного сценария ЦБ РФ приостановит снижение ставки на отметке 7,0% – верхней границе своего нейтрального диапазона.

При реализации сценария risk-off мы ожидаем снижения доходности 3-летних ОФЗ до 7,00–7,15% к концу 2019 г. на фоне менее значительного снижения ставки ЦБ РФ. Отток средств нерезидентов усилит наклон кривой, и спред 10- к 3-летним бумагам расширится до 50–60 б. п., а доходность длинных ОФЗ достигнет 7,50–7,75%. При реализации сценария risk-off мы предпочитаем сокращать позиции в длинных и среднесрочных выпусках и перекладываться в короткие", - говорится в обзоре Газпромбанка.