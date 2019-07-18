Можно ожидать новых попыток продвижения доллара на уровень 63 рубля и выше - ИК "Велес Капитал"

"В четверг рубль открылся укреплением на 8 копеек к уровню закрытия среды (62,94) и уже в первый час торгов протестировал отметку в 62,75 по доллару. Однако общая ситуация на развивающихся рынках в четверг постепенно складывается в пользу доллара. Если в утренние часы на ряду с рублем часть валют EM также торговалась в "плюсе", то к середине дня доллар вышел в "зеленую зону" практически на всех площадках. Отечественная валюта не стала исключением, и к полудню ее положительная динамика сократилась практически до нуля. При этом в парах с основными валютами индекс USD остается под давлением, что свидетельствует о преобладании ожиданий смягчения процентной политики в США. Укрепление же американской валюты на рынках EM, по всей видимости, объясняется вновь усилившимися опасениями инвесторов в отношении торгового конфликта США и Китая (о неприятии к риску свидетельствовало и утреннее укрепление "защитных" швейцарского франка и японской иены). На фоне сокращения "аппетита" инвесторов к риску на развивающихся рынках можно ожидать новых попыток продвижения доллара на уровень 63 рубля и выше. В то же время вблизи 63 рублей экспортеры могут увеличить объемы продаж валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам, что будет сдерживать давление на отечественную валюту", - отмечают в ИК "Велес Капитал".