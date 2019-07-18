Скорее всего, фондовый рынок ждет умеренная просадка - Оргбанк

"Сегодня стали торговаться без дивидендов "последние из могикан" - акции "Транснефти" ап, что привело к их просадке на 4-5%. Однако вчера рынок пережил более значимое событие - отсечку по ряду акций и в их числе такие "гранды", как Сургутнефтегаз и "Газпром". Причем падение акций последнего превзошло величину причитающихся дивидендных выплат. И сегодня акции "Газпрома" выглядят "хуже рынка". Нежелание закрывать дивидендный "гэп" вызвано коррекцией к потрясающему росту акций (триггером которого было увеличение дивидендных выплат - "отыгравшее" вчера событие). Также вместе с падением цен на нефть произошло ухудшение настроения на глобальных рынках, что и вылилось в падение российского фондового рынка в целом на 1,5%, которое продолжается и сегодня - около 0,5%. Одна из немногих движущих идей российского рынка - высокая дивидендная доходность российских акций, конечно, "не прощается, но отправляется на отдых". До начала августа еще будут выплачены оставшиеся суммы, которые частично могут быть реинвестированы на фондовый рынок. Но, похоже, настроение инвесторов, особенно "физиков" - либо выводить денежные средства, либо дожидаться более существенной просадки рынка. Поэтому, скорее всего, фондовый рынок ждет умеренная просадка (разумеется, при отсутствии глобальных потрясений)", - комментирует ситуацию трейдер Оргбанка Алексей Муркин.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз, Транснефть