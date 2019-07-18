Шансы на продолжение коррекции на мировых биржах высоки - БКС

"Корпоративные отчеты из фактора роста рынка в предыдущие кварталы становятся фактором нервозности и неопределенности. Вчера Netflix сообщил об оттоке американских клиентов впервые за десятилетие, компания сталкивается с проблемой роста конкуренции в секторе и увеличения расходов на оригинальный контент. Инвесторы слишком много ждут от технологических компаний, считая их локомотивами роста экономики США, но, возможно, такие надежды преувеличены. Также нестабильности прибавляет заявление МВФ о переоцененности доллара США и спекуляции относительно возможных интервенций Минфина с целью ослабления доллара. В этой ситуации инвесторы могут выбрать защитные активы и увеличить долю "кэша" в портфелях, чтобы подстраховаться от волатильности сезона отчетности, шансы на продолжение коррекции на мировых биржах довольно высоки. Отметим, что для российского рынка ухудшается геополитический фон. WSJ пишет о заявлении Microsoft, что Россия, а также Иран и Северная Корея организуют сотни кибератак на политические группы США, а FT в своей передовице пишет о планах РФ активизировать торговлю с Ираном в обход санкций. Пока до конца не ясно, как это может повлиять на позицию Конгресса США в отношении новых антироссийских мер, но риски активизации угроз есть. При этом западные стратегические инвесторы пока сохраняют интерес к проектам в России. Так, президент РФ Владимир Путин встретится в сегодня с главой одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Shell Беном ван Берденом. Крупнейший проект Shell на территории России - доля в заводе СПГ Сахалин-2", - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.