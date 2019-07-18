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18 июля 2019 года 09:55

Brent торгуется у $63,75 за баррель

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" вторую сессию подряд в среду. Почти все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" вторую сессию подряд в среду, инвесторы продолжили негативно реагировать на заявления президента США Дональда Трампа о торговых взаимоотношениях с Китаем.

Во вторник Трамп заявил, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

"Теперь инвесторы обеспокоены, что торговое соглашение между США и Китаем не будет заключено в ближайшее время", - говорит аналитик ActivTrades Пьер Вейре.

Кроме того, инвесторы оценивали статданные из США. Как стало известно в среду, число домов, строительство которых было начато в июне, уменьшилось относительно предыдущего месяца на 0,9% и составило 1253 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали уменьшение показателя на 0,7%, до 1260 тыс.

Отмечается, что снижение числа новостроек связано главным образом с сегментом многоквартирных домов, тогда как данные по частным домам остаются сильными и сигнализируют о хорошей ситуации на рынке недвижимости на фоне слабого роста цен и низкой стоимости ипотеки.

Тем временем число выданных в июне разрешений на строительство новых домов в США упало на 6,1% относительно предыдущего месяца, до 1,22 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты ожидали его увеличения на 0,1%, до 1,3 млн.

Также рынок отреагировал на слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что ЦБ "внимательно отслеживает" понижательные риски для экономики США и "примет соответствующие меры для поддержки роста".

Аналогичные заявления Пауэлл сделал на прошлой неделе в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и в банковском комитете Сената.

Акции Bank of America подорожали на 0,7% после публикации квартальной отчетности. Как говорится в сообщении банка, его чистая прибыль в апреле-июне выросла до $7,11 млрд, или 74 цента в расчете на акцию. Средний прогноз аналитиков предусматривал этот показатель на уровне 71 цента на акцию. Между тем выручка BofA в минувшем квартале повысилась на 2,4%, до $23,08 млрд, не дотянув до консенсус-прогноза ($23,11 млрд).

Капитализация авиакомпании United Airlines увеличилась на 0,9%. Компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли во втором квартале 2019 года. Прибыль United в апреле-июне подскочила на 54% в годовом выражении, до $1,05 млрд, а выручка увеличилась на 6%, до $11,4 млрд.

Котировки акций оператора железнодорожных перевозок CSX рухнули более чем на 10% из-за слабой отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average 17 июля уменьшился на 115,78 пункта (0,42%) и составил 27219,85 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 19,62 пункта (0,65%) - до 2984,42 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 37,59 пункта (0,46%) и составил 8185,21 пункта.

Почти все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг, следуя за негативной динамикой американских рынков.

В США накануне основные фондовые индексы снизились на 0,4-0,6%, важной причиной снижения стали опасения по поводу отсутствия прогресса на торговых переговорах с Китаем.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, КНР и США не могут договориться по поводу санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies. По словам источников, китайская сторона хочет сначала увидеть реальные действия Вашингтона по ослаблению ограничений против компании.

По итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Японии в прошлом месяце Трамп заявил, что Штаты позволят некоторым американским компаниям продавать свою продукцию Huawei. Однако никаких конкретных мер с тех пор принято не было.

Более того, после саммита G20 в Осаке не состоялось ни одной личной встречи представителей США и Китая, и такие встречи не запланированы на ближайшее время.

Негативным фактором для азиатского рынка стали слабые статданные из Японии. Как сообщалось, объем экспорта товаров и услуг из Японии в июне снизился на 6,7%, упав по итогам седьмого месяца подряд на фоне сокращения поставок оборудования для производства микрочипов, а также автозапчастей в Китай. Такая ситуация стала следствием замедления роста промпроизводства в КНР после повышения пошлин на поставки китайских товаров в США, пишет MarketWatch.

Цена бумаг японской нефтедобывающей компании Inpex в ходе торгов рухнула на 3,9% на фоне падения цен на нефть, вызванного неожиданным для летнего сезона ростом запасов топлива в США на прошлой неделе. Китайская CNOOC потеряла 2,6% капитализации.

Котировки акций японского производителя электроники Canon опустились на 4,1%, оператора связи SoftBank - на 2,6%.

Акции ИТ-гиганта Tencent подешевели на 1,5%, оператора казино Galaxy Entertainment - на 1,3%.

Стоимость бумаг южнокорейского производителя электроники LG Electronics снижается на 3,2%.

Рыночная стоимость австралийской Beach Energy Inc. упала на 5,9%, Oil Search - на 4,9%, BHP - на 1,6%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 2%, более широкий Topix - на 2,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, Shenzhen Composite - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,3%, индийский индекс BSE Sensex - на 0,25%. Индонезийский Jakarta Composite снизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%.

Цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо в США.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 МСК подорожали на $0,09 (0,14%) - до $63,75 за баррель. На торгах в среду их цена уменьшилась на $0,69 (1,07%) и составляла на закрытие $63,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,05 (0,09%) - до $56,73 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $0,84 (1,46%), до $56,78 за баррель.

Запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей, стало известно накануне из сообщения министерства энергетики страны. Снижение оказалось сильнее, чем ожидавшиеся аналитиками 3 млн баррелей.

Между тем запасы нефтепродуктов в Штатах резко выросли, что повысило опасения по поводу спроса на топливо в стране. Из отчета Минэнерго следует, что запасы бензина в Штатах подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей.

"Нефтяной рынок оказался под сильным давлением из-за нехарактерного для этого времени года роста запасов бензина, - говорит управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннз. - Снижение потребления бензина добавилось к уже имевшимся опасениям по поводу мирового спроса".

Объем нефтедобычи в США сократился на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с, из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Барри".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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