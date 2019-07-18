Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов четверга, индекс МосБиржи ушел ниже 2700 пунктов

Москва. 18 июля. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов четверга на фоне негативных внешних сигналов из-за опасений инвесторов относительно торговой сделки между США и Китаем, индекс МосБиржи опустился немного ниже отметки 2700 пунктов.

К 11:11 МСК индекс МосБиржи составил 2699,54 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1353,67 пункта (-0,58%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%. Лидерами отката стали привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,4%) из-за дивидендной отсечки.

Кроме того, подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Газпрома" (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Вместе с тем выросли в цене бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (+0,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российского рынка акций связано, прежде всего, с негативными внешними сигналами из-за опасений инвесторов относительно торговой сделки между США и Китаем. На этом фоне падают практически все мировые фондовые индексы - США, Европы, Азии. Кроме того, свою негативную роль для российских индексов играет и окончание периода годовых дивидендных выплат у крупнейших российских компаний.

Американские фондовые индексы завершили в минусе вторую сессию подряд в среду, инвесторы продолжили негативно реагировать на заявления президента США Дональда Трампа о торговых взаимоотношениях с Китаем. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Почти все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг, следуя за негативной динамикой американских рынков (в США накануне основные фондовые индексы снизились на 0,4-0,6%). Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, КНР и США не могут договориться по поводу санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies. По словам источников, китайская сторона хочет сначала увидеть реальные действия Вашингтона по ослаблению ограничений против компании. Более того, после саммита G20 в Осаке не состоялось ни одной личной встречи представителей США и Китая, и такие встречи не запланированы на ближайшее время.

Потери азиатских фондовых индексов 18 июля составляют от 0,3% до 2%, европейские фондовые площадки к 11:11 МСК снижаются на 0,3-0,8%. Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 теряет к этому моменту 0,23%.

В свою очередь цены на нефть, пытавшиеся в начале торгов четверга скорректироваться вверх, вновь перешли в отрицательную зону после заметного падения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо в США. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:11 МСК снизились на 0,08% к закрытию предыдущего дня, составив $63,61 за баррель (на торгах в среду их цена снизилась на 1,07%). Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,35% - до $56,72 за баррель.

Запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Снижение оказалось сильнее, чем ожидавшиеся аналитиками 3 млн баррелей. Между тем запасы нефтепродуктов в Штатах резко выросли, что повысило опасения по поводу спроса на топливо в стране. Из отчета Минэнерго следует, что запасы бензина в Штатах подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей. Объем нефтедобычи в США сократился на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с, из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Барри".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, недавнее заявление Дональда Трампа о готовности в любой момент ввести тарифы на китайский импорт в объеме $325 млрд подкосило американские фондовые индексы. Сказалась и слабая отчетность CSX Corp (специализируется на ж/д перевозках и недвижимости), квартальная прибыль оказалась хуже ожиданий, прогноз на 2019 год был снижен, что связано с падением объемов грузоперевозок. В сторону снижения были пересмотрены прогнозы Netflix из-за снижения числа подписок на их сервисы во II квартале. Крупнейшие банки Citi, JPMorgan и Wells Fargo показали снижение чистой процентной маржи, что указывает на возможное падение прибыли финансового сектора в связи со смягчением монетарного курса ФРС. Финансовые результаты выходят в рамках ожиданий, но прогнозы будущих прибылей не добавляют оптимизма.

"Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи вчера просел на дивидендной отсечке "Газпрома". Дивидендный сезон в РФ подходит к своему завершению. Ситуация на мировых рынках не располагает к покупкам, что заставляет нас ожидать продолжения снижения индекса МосБиржи. Вероятным сценарием на сегодня видится тестирование уровня 2700 пунктов. При этом снижение индекса в последние несколько торговых сессий было достаточно сильным, что оставляет шанс на коррекционный отскок в ближайшие дни в отдельных бумагах", - считает Антонов.

Аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 0,4-0,6%. На рынке наблюдалась коррекция после достижения рекордных максимумов в предыдущие сессии, причиной чего, помимо ряда корпоративных новостей, стало отсутствие прогресса в торговых переговорах США и Китая. Кроме того, в Штатах были опубликованы не слишком воодушевляющие данные по рынку жилья. На торгах в Азии также преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2%. На биржах Китая индексы снижаются на 0,5-1% ввиду торговой неопределенности. Каких-либо важных шагов в сторону заключения торгового соглашения с США с момента объявления перемирия сделано не было. Американская сторона на днях угрожала ввести новые пошлины на товары из КНР, а китайские власти хотят ослабления ограничений в отношении компании Huawei.

"В целом ситуация на мировых фондовых и сырьевых площадках приобрела умеренно негативный характер, а на рынке РФ потеряли актуальность дивидендные истории, что создает для "быков" повышенные риски. Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2700 и 1350 пунктов, соответственно. В течение дня не исключены попытки отскока в рамках коррекции, но негативным сигналом стало бы преодоление индикаторами ближайших поддержек", - полагает Кожухова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:11 МСК составил 6,2 млрд рублей (из них 1,38 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,28 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).