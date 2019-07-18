Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов четверга на приближении пика налоговых выплат июля

Москва. 18 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июля.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,84-62,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,84 руб./$1 (-10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,61 руб./EUR1 (-4,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 7,4 копейки к уровню закрытия среды, до 66,33 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,98 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июля. 25 июля в бюджет будут перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем предстоящих выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

При этом большинство мировых фондовых и валютных площадок, включая emerging markets, демонстрирует понижательную динамику. Негативом для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, вновь повысившие опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник, что двум странам "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо в США. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,17% - до $63,77 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,04%) - до $56,9 за баррель.

Запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей, стало известно накануне из сообщения министерства энергетики страны. Снижение оказалось сильнее, чем ожидавшиеся аналитиками 3 млн баррелей.

Между тем запасы нефтепродуктов в Штатах резко выросли, что повысило опасения по поводу спроса на топливо в стране. Из отчета Минэнерго следует, что запасы бензина в Штатах подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей.