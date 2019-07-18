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18 июля 2019 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться

Москва. 18 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне опасений за судьбу торгового соглашения между США и Китаем, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в минусе вторую сессию подряд в среду, инвесторы продолжили негативно реагировать на заявления президента США Дональда Трампа о торговых взаимоотношениях с Китаем. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел. Также рынок отреагировал на слова главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что ЦБ "внимательно отслеживает" понижательные риски для экономики США и "примет соответствующие меры для поддержки роста". Аналогичные заявления Пауэлл сделал на прошлой неделе в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и в банковском комитете Сената.

Почти все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг, следуя за негативной динамикой американских рынков (в США накануне основные фондовые индексы снизились на 0,4-0,6%). Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, КНР и США не могут договориться по поводу санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies. По словам источников, китайская сторона хочет сначала увидеть реальные действия Вашингтона по ослаблению ограничений против компании. Более того, после саммита G20 в Осаке не состоялось ни одной личной встречи представителей США и Китая, и такие встречи не запланированы на ближайшее время.

В свою очередь цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо в США. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,14% - до $63,75 за баррель. На торгах в среду их цена уменьшилась на 1,07% и составляла на закрытие $63,66 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,07% - до $56,88 за баррель.

Запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Снижение оказалось сильнее, чем ожидавшиеся аналитиками 3 млн баррелей. Между тем запасы нефтепродуктов в Штатах резко выросли, что повысило опасения по поводу спроса на топливо в стране. Из отчета Минэнерго следует, что запасы бензина в Штатах подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей. Объем нефтедобычи в США сократился на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с, из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Барри".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,448 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,763 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июля вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 615,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,5%), "ВЭБ.РФ-09" (+0,34%) и "Мегафон БО-001Р-05" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-04" (-0,9%), "Альфа Банк-002Р-02" (-0,21%) и "Совкомбанк БО-05" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) полностью разместило 7-летние облигации серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,9% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Облигации размещались в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 15 лет.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) полностью разместило 5-летние облигации серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 9 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73% годовых. Купоны полугодовые, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату выплаты 10-го купона.

ООО "РЕСО-Лизинг" утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П-05 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 4 года. В последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июне текущего года. Он разместил выпуск двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,3% годовых. Выпуски размещаются в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Роснано" утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года, объемом 1,68 млрд рублей. Дата начала размещения облигаций еще не определена, но окончание размещения состоится не позднее 14 февраля 2020 года. Облигации серии БО-002Р-02 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р объемом до 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 10 лет с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет.

"Почта России" утвердила параметры двух выпусков облигаций серий БО-001Р-08 и БО-001Р-09 объемом по 5 млрд рублей и со сроком обращения 10 лет каждый. Облигации будут размещаться по открытой подписке. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Она разместила выпуск 10-летних бондов серии БО-001Р-07 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Все выпуски размещаются в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 637 тыс. 635 облигаций 19-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 6,37% выпуска. РЖД разместили облигации 19-й серии на 10 млрд рублей в июле 2009 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Ставка текущего купона - 7,85% годовых.

АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты приобрело 1 млн 160,707 тыс. облигаций серии А18 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 16,58% выпуска. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. По бондам предусмотрена амортизация. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 0,05% годовых.

Владельцы облигаций ООО "Финанс-Авиа", дочерней компании ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), в ходе общего собрания 15 июля поддержали предложенные условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей и 9,2 млрд рублей соответственно. Условия предполагают, что 20% от номинальной стоимости облигаций серии 01 и 20% от купонного дохода по облигациям этой же серии за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года будут выплачиваться тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Оставшаяся часть номинальной стоимости 80% плюс 5% от номинала и невыплаченные 80% купонного дохода за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года. Все обязательства по облигациям серии 02 тоже прекращаются путем новации в новое долговое обязательство. 6% от номинальной стоимости облигаций будет выплачено тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Весь купонный доход за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 выплачивается 31 июля 2020 года. Денежные средства в размере оставшихся 94% от номинальной стоимости плюс еще 5% от номинала выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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