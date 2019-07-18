На фоне охлаждения "аппетита" к риску ожидаем переход к консолидации евробондов ЕМ в ближайшее время - Промсвязьбанк

"Статданные по рынку жилья США, а также опасения затягивания переговоров с КНР снизили аппетит к риску на американском рынке, что повысило спрос на защитные активы – доходность UST’10 снизилась на 6 б.п. – до 2,05% годовых. Вслед за базовым активом продемонстрировали снижения доходностей "бенчмарки" евробондов ЕМ – 10-летние выпуски ЮАР, Бразилии, Колумбии снизились по доходности на 2-5 б.п. Доходность российских 10-леток осталась без изменения (3,83% годовых). По-прежнему не видим существенного потенциала для дальнейшего снижения доходностей российских евробондов на фоне приближения к минимумам 2016-2018 годов (3,73-3,80% годовых). На фоне охлаждения "аппетита" к риску ожидаем переход к консолидации евробондов ЕМ в ближайшее время", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.