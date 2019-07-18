Рубль уже готовится к налоговому периоду - "Открытие Брокер"

"Рубль предпочитает игнорировать негативный фон. Минфин провёл относительно слабые размещения. Из предложенного объёма 20 млрд рублей выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года было реализовано лишь 10,193 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,41%. Спрос был на уровне лишь 26,859 млрд рублей. Второй аукцион оказался более успешным, так как удалось разместить почти весь предложенный объём ОФЗ-ИН 52002 в объёме 5,322 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 3,43%. Инфляция в РФ с начала июля составила лишь 0,2% по сравнению с 0,3% год назад, а с начала года к 15 июля накопленная инфляция достигла 2,7% по сравнению с 2,4% год назад. В макроэкономическом плане вновь расстраивает МВФ, который снизил прогноз по росту ВВП РФ до 1,2% в текущем году с прежних 1,4%. Тем не менее, рубль уже готовится к налоговому периоду, а также пользуется снижением объёмов закупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.