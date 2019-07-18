Вероятным сценарием на сегодня мы видим тест уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"Что касается российского рынка, то индекс МосБиржи вчера просел на дивидендной отсечке "весового" Газпрома. Дивидендный сезон в РФ подходит к своему завершению, сегодня отсечка по "префам" Транснефти, но это не окажет серьезного влияния, однако, ситуация на мировых рынках в начале торгов не располагает к покупкам, что заставляет нас ожидать продолжения снижения индекса МосБиржи. Вероятным сценарием на сегодня мы видим тест уровня 2700 пунктов. При этом снижение индекса в последние несколько торговых сессий было достаточно сильным, что оставляет шанс на коррекционный отскок в ближайшие дни в отдельных бумагах", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.