Открытия российского рынка акций в четверг можно ожидать с небольшим снижением - Алор Брокер

"В среду индекс МосБиржи по итогам дня потерял чуть более 1,5%. Но такое снижение вызвано было исключительно дивидендным "гэпом" "Газпрома", который за день снизился на 7,5%. Без учета акций газовой монополии рынок акций закрылся бы в небольшом "плюсе". Впрочем, мы были готовы и к более глубокой просадке рублевого индикатора, в том числе к уходу индекса МосБиржи ниже отметки 2700 пунктов, но этого не произошло. Закрылись торги вблизи поддержки 2710 пунктов. С утра внешний фон слабо отрицательный: после нашего закрытия американский рынок и нефть просели, сегодня фьючерсы на основные мировые индексы пока торгуются в символическом "минусе". Поэтому открытия российского рынка можно ожидать с небольшим снижением, а затем пойдет борьба за диапазон 2700-2710. Мы все же склоняемся к мысли, что поддержка не будет пробита, и сегодня рынок попытается "нарисовать" технический отскок", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз