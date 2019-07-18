Ждем небольшого укрепления рубля - Алор Брокер

"Немного улучшаются перспективы рубля. Российская валюта в паре с долларом так и не смогла закрепиться выше отметки 63. В среду пара евро-доллар приблизилась к сильной поддержке 1,12, но даже не стала ее тестировать, а развернулась вверх. Сегодня на азиатских торгах небольшое снижение доллара продолжается. Поэтому мы ждем слабенького укрепления рубля, который вполне может попробовать на прочность сопротивление дальнейшему росту - отметку 62,6", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз