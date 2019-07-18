В начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона - трейдеры внимательно следят за потоком корпоративной отчетности и пока не вполне уверены, что финансовые показатели компаний могут оправдать дальнейший рост на рынках акций. Так, негативную реакцию вызвали прогнозы сокращения операционной прибыли японской корпорации Canon, а также неожиданное снижение числа подписчиков Netflix в США. Сегодня отчетность за второй квартал текущего года опубликуют табачная корпорация Phiip Morris (14:00 мск), банк Morgan Stanley (14:30 мск) и сталелитейная компания Nucor (21:30 мск). На валютном рынке в начале торгов возможно повторное "тестирование" уровня 63 по паре доллар-рубль на фоне наметившегося повышения спроса на "защитные" активы", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз