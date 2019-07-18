Фондовые индексы РФ имеют шансы на прекращение снижения и консолидацию вблизи текущих уровней - ИФК "Солид"

"Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон, индексы РФ имеют шансы на прекращение снижения и консолидацию вблизи текущих уровней после дивидендных отсечек крупнейших компаний. На мировых рынках преобладает неопределенность после сообщения Трампа о том, что торговые переговоры, скорее всего, затянутся. Поддержку российскому рынку будет оказывать макростатистика. Росстат сообщил о снижении уровня безработицы до рекордного уровня 4,4%, а также о росте оборота ритейла и замедлении падения реальных доходов. В первую очередь информация позитивна для ритейлеров, которые в 2019 году чувствуют себя лучше, чем ранее. Индексы РФ могут начать восстановление в ближайшие дни - все крупные компании в цене акций дивидендов уже не имеют и постепенно начнут закрытие "гэпов", - отмечают аналитики ИФК "Солид".