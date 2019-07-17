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17 июля 2019 года 19:34

Рубль вечером в среду продолжает укрепляться к доллару и евро, несмотря на ухудшение настроений на мировых рынках

Москва. 17 июля. Доллар и евро снижаются и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, не особо реагируя на развернувшуюся вниз нефть и снижение большинства мировых рынков, включая валютные площадки стран с развивающимися экономиками.

Курс доллара США составил 62,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,49 руб./EUR1, подешевев на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,5 копейки - до 66,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, при этом в целом основные валютные пары провели день в узких торговых диапазонах. Участники рынка пока не готовы приступить к закрытию "длинных" позиций по рублю в ожидании заседания ЦБ РФ на следующей неделе и пика налоговых выплат июля, также приходящихся на последние дни месяца.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, каких-либо особых драйверов на торгах среды для укрепления рубля нет. "Нет ни особого спроса на ОФЗ, ни существенных оборотов на рынке акций, то есть интереса к ним со стороны нерезидентов. В этой связи можно предположить, что внутренний валютный рынок реагирует на ожидание будущих событий, точнее, тех из них, которые могут сделать привлекательными рублевые активы. В частности, это может быть заседание Банка России в конце месяца, на котором ключевая ставка может быть понижена не на 25, а сразу на 50 базисных пунктов. Игроки могут ждать риторики ЦБ РФ перед заседанием, чтобы понять, как будут вести себя ОФЗ и дивидендные акции госкомпаний. Соответственно, если ожидания позитива продолжатся, эти активы будут покупаться и в условиях снижения санкционных рисков продолжится приток средств нерезидентов", - отметил Нигматуллин.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду должен был публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США относительно результатов расследования российского вмешательства в выборы 2016 года в США, однако слушания были перенесены на следующую среду, 24 июля.

"Слушания с участием спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США были перенесены на 24 июля, что снимает геополитические риски для рубля с повестки текущей недели. Ключевым фактором поддержки для российской валюты, как и для прочих рисковых активов, на данный момент выступают сигналы от ФРС о готовности снизить ставку на июльском заседании. На этом фоне актуальным для рубля остается диапазон 62,5-63,5 руб./$1", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Минфин запланировал на среду размещение девятилетних ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 5 млрд 321 млн рублей и одиннадцатилетних ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 20 млрд рублей. Минфин продал ОФЗ серии 26228 на 10,193 млрд рублей при спросе в 26,859 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,3 раза, при этом объем размещения составил 51% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 102,6991% от номинала, что соответствует доходности 7,41% годовых.

ОФЗ-ИН серии 52002 были проданы на общую сумму 5 млрд 321 млн рублей при спросе 19 млрд 65 млн рублей и объеме предложения 5 млрд 322 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 3,6 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 93,34% от номинала, что соответствует доходности 3,43% годовых.

"В отсутствие потребности привлекать долг Минфин продолжает следовать своей новой тактике, предлагая к размещению самые неудобные и неинтересные выпуски: сегодня предлагаются 11-летние 26228 (имеющие низкую ликвидность, в обращении находится всего 46,3 млрд рублей) номиналом 20 млрд рублей и инфляционные 52002 номиналом 5,3 млрд рублей. Результат аукциона на прошлой неделе показал, что на текущих низких уровнях доходностей (почти все они ниже ключевой ставки и ставки ruREPO) даже ликвидные ОФЗ среднесрочной дюрации неинтересны", - полагают аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в среду на новости о существенном повышении запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,28%, до $64,17 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,59% - до $57,89 за баррель.

Как стало известно в среду из сообщения министерства энергетики США, запасы нефти в стране по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение на 3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,35 млн баррелей.

Однако рынок отреагировал главным образом на данные о запасах продуктов нефтепереработки. Из отчета Минэнерго следует, что запасы бензина в Штатах подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей.

"В последнее время корреляция рубля с нефтяными котировками локально подросла..., однако отдельные локальные по времени импульсы в динамике нефтяных цен по-прежнему далеко не всегда находят заметное отражение в динамике рубля. Сегодня ожидаем движения пары "доллар-рубль" вблизи отметки в 63 руб./$1. Общерыночные тенденции по-прежнему оказывают ключевое влияние на краткосрочные перспективы рубля", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 июля на 13,22 копейки, до 62,9452 руб./$1, и опустил курс евро на 12,19 копейки, до 70,5552 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 6,85 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,8578 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 4,4 копейки и составил 62,8569 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 242,174 млн, из которых $617,036 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 625,138 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,55 копейки по отношению ко вторнику, до 70,5001 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,8 копейки и составил 70,4912 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR717,062 млн, из которых EUR278,261 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR438,801 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,77% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,94% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне вторника - 8,03% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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