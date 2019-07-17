Рынок акций РФ в среду упал вслед за миром и на отсечке дивидендов "Газпрома" и "Сургутнефтегаза"

Москва. 17 июля. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне коррекционного отката мировых фондовых площадок и упавшей нефти на новостях из США, ускорили откат индексов лишившиеся дивидендной составляющей бумаги "Газпрома" и "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи откатился до 2713,17 пункта (-1,6%), индекс РТС - до 1361,58 пункта (-1,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,3% на фоне укрепления рубля.

Доллар подешевел до 62,76 рубля (-0,29 рубля).

В среду первый день без дивидендов торговались акции "Газпрома" (-7,5%, до 220,19 рубля; дивиденды за 2018 год - 16,61 рубля на акцию), "Сургутнефтегаза" (-1,6%, до 26,41 рубля; -17,7% "префы", до 34,55 рубля; дивиденды за 2018 год - 0,65 рубля на обыкновенную и 7,62 рубля на привилегированную бумагу), а также бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS), причем последние закрыли дивидендный "гэп" - бумаги АФК выросли на 0,5% (до 11,624 рубля; дивиденды - 0,11 рубля на акцию).

Из-за отсечки дивидендов "Газпром" (MOEX: GAZP) утратил лидерство в рыночной капитализации (5,213 трлн рублей), уступив свое место Сбербанку (-0,1%, капитализация - 5,269 трлн рублей).

Также состоялись отсечки дивидендов в бумагах, не входящих в расчет индексов: ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-0,3%, 58,2 рубля; дивиденды - 2,36 рубля на акцию), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-13,5% "префы", до 100,5 рубля; дивиденды на "префы" - 18,21 рубля), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,2%, до 58,06 рубля; дивиденды за первый квартал - 2,55 рубля).

Из фишек подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%).

Выросли бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "Мечела" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5% и +0,2% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%).

Индексы в США во вторник умеренно просели на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Китаем, вернувших на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, пишет MarketWatch.

Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел. Днем ранее все три основных фондовых индекса США обновили рекорды.

Статданные о розничных продажах в США, обнародованные во вторник, оказались лучше ожиданий (показатель вырос на 0,4% при прогнозах роста на 0,2%), что может стать сигналом для Федрезерва США не спешить со смягчением монетарной политики.

В среду снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), поскольку заявления Трампа повысили опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина; проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 отступили на 0,6-0,7%) и продолжилась коррекция в США (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

По оценкам экспертов, если США введут новые пошлины на товары из КНР, это повысит инфляционное давление, и соответственно, удержит Федрезерв от смягчения монетарной политики, на что фондовые рынки отреагируют снижением индексов.

Нефть днем в среду корректировалась вверх после обвала накануне на заявлениях Трампа, а также на статистике Американского института нефти (запасы нефти в стране за неделю сократились всего на 1,4 млн баррелей после падения на 8,13 млн баррелей неделей ранее).

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США оказались в целом негативными, что вызвало новую волну падения котировок; Brent оказалась на $2,3 ниже уровня суточной давности. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,12 млн баррелей при прогнозах снижения на 3 млн баррелей, однако выросли резервы бензина - на 3,57 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,4 млн баррелей и в пять раз сильнее ожиданий увеличились запасы дистиллятов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,3 за баррель (-0,1% и -3,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $57,51 за баррель (-0,4% и -3,3% накануне).

Тем временем Иран, по словам госсекретаря США Майка Помпео, дал понять, что может быть готов к обсуждению "программы развития баллистических ракет" при определенных условиях.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью NBC News, что "дверь широко открыта" для переговоров, если Трамп снимет санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана в 2017 году.

По словам начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева, в среду состоялась кульминация дивидендного сезона после центральных дивидендных отсечек "Газпрома" и "Сургутнефтегаза". Российский рынок в целом исчерпал драйверы для роста - по факту все или почти все позитивы на рынках оказались отыграны. Вдобавок МВФ "урезал" прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1,2%. Несмотря на фактическое завершение дивидендного сезона в России, спрос на blue chips остается очень слабым, на рынке доминируют объемные "навесы" предложения.

Рубль локально укрепляется, вновь направляясь к уровню сопротивления 62,5 руб./$1. "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) отчиталась о росте числа новых контрактов на 2,7% за I полугодие. Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) откроет "ЛСР" кредитную линию на 10,5 млрд рублей.

Сводки из Мексиканского залива перестали приходить. Вероятно, ураган "Барри", который сократил добычу в заливе на 60%, начал стихать.

В США Bank of America отчитался в росте прибыли лучше ожиданий. Впрочем, многие полагают, что аналитики чрезмерно скептичны в отношении прибылей американских компаний и банков во II квартале. Эксперты отмечают, что отношение негативных ожиданий отчетности к позитивным ожиданиям сейчас где-то в два раза выше, чем обычно в среднем по рынку. Так что важнее уже смотреть не на то, лучше ли отчет прогноза, а на то, как изменялась прибыль компаний за последние четыре квартала в целом, считает Бушуев.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, давление на мировые рынки оказывает усиление опасений относительно перспектив американо-китайских торговых переговоров, вызванное заявлениями Трампа о том, что Вашингтону и Пекину предстоит пройти длинный путь для достижения торговой сделки. В то же время Трамп локально подогрел нефть словами, что в переговорах США с Ираном достигнут прогресс. Госсекретарь США сообщил, что Тегеран выразил готовность к проведению переговоров по своей ракетной программе - это сократило в котировках нефти геополитическую премию, связанную с риском разрастания конфликта вокруг Ирана.

На российском рынке инвесторы предпочитают фиксировать прибыль недалеко от рекордных уровней индексов, так как ситуация на мировых площадках и геополитическая обстановка, в том числе связанная с антироссийскими санкциями, становится все более неопределенной. Потенциал дальнейшего развития коррекции вниз остается достаточно большим, учитывая мощное ралли, стартовавшее в начале года. Ближайшими поддержками, пробой которых может свидетельствовать об усилении нисходящей динамики, для индекса МосБиржи является отметка 2690 пунктов, для индекса РТС - 1330 пунктов, считает Бабин.

Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также отмечает, что в среду динамику российских индексов определили дивидендные отсечки ряда компаний с довольно высокой дивидендной доходностью, в частности, акции "Газпрома" (7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (18%) и "Мечела" (15%).

Очевидно, что новых драйверов для роста рынков пока нет, поскольку ФРС свою позицию уже обозначила, что нашло свое отражение в цене, а до самого заседания Федрезерва еще 2 недели, за время которых выйдет немало важной статистики, включая первую оценку роста ВВП США за второй квартал. Помимо этого, позиция Трампа касательно торговых отношений с Китаем остается по-прежнему жесткой, что также не повышает шансы на достижение прогресса в переговорах. А риторика в отношении Ирана, напротив, уже выглядит располагающей к диалогу, несмотря на то, что власти Ирана полностью отрицают наличие каких-либо переговоров.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, некоторый пессимизм на внешних фондовых площадках объясняется новыми угрозами ввода пошлин на китайский импорт со стороны Конгресса и президента США: Трамп напомнил, что по-прежнему обсуждается возможность обложить пошлинами еще $325 млрд импорта из Китая. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду должен был выступить в Палате представителей Конгресса, но его выступление перенесено на неделю - на 24 июля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-4,5% и -4,9% "префы"), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,5%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-2,3%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+16,6%), ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (+15,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,9%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,5%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,758 млрд рублей (из них 10,906 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 7,916 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).