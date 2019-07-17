Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря повышению UST

Москва. 17 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим на ожиданиях снижения процентных ставок Федрезервом США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 16 июля и составила 112,87% от номинала, что соответствует доходности 3,055% годовых (снижение на 3,5 пункта к закрытию вторника).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 16 июля на 3 базисных пункта, составив 100,45% от номинала. Их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 1,8% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 2 базисных пункта, составив 125,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению ко вторнику на 32 базисных пункта - до 122,6% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,35% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 25 базисных пунктов, до 118,39% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 4,345% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 35 базисных пунктов, подорожав до 107,15% от номинала, что соответствует доходности 3,565% годовых (снижение на 5,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 22 базисных пункта, до 107,48% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта - до 2,95% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 56 базисных пунктов, поднявшись до 112,46% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 4,465% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 6 пунктов, до 104% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,665% годовых).

"Динамика российских еврооблигаций сегодня вновь оказалась умеренно позитивной. Основным драйвером роста выступили US Treasuries, которые сегодня также прибавляют в цене на фоне ожиданий участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Таким образом, глобальные инвесторы сейчас предъявляют заметный спрос на активы, имеющие позитивную доходность при умеренном риске", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Опубликованные недавно исследования указывают на то, что объем долговых бумаг с отрицательной доходностью оценочно достиг порядка $12 трлн. Это в основном облигации развитых стран. В такой ситуации, инвесторы начинают терять бдительность и с жадностью набрасываются на более рисковые бонды с позитивной доходностью, не всегда правильно оценивая риски. Это, как показывает история, может быть предвестником кредитного кризиса. Применительно к текущей ситуации, участники рынка считают, что потенциал снижения процентных ставок у ФРС США значительно больше, чем у ЕЦБ, поэтому облигации, номинированные в долларах, пользуются сейчас повышенным спросом", - отметил Пшонковский.