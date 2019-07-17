Ожидания снижения ставок рынки, скорее всего, продолжат отыгрывать до конца осени - Matrix Capital

Ожидания снижения ставок, скорее всего, продолжат отыгрываться на рынках до конца осени текущего года, считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.

Как сообщил эксперт на встрече с журналистами в среду, те, кто не успел воспользоваться моментом, когда участники рынка стали делать ставку на смягчение денежно-кредитной политики в США и на рынке сформировался новый тренд, еще могут успеть.

По мнению Теплухина, на ожиданиях снижения ставок растет спрос на активы развивающихся рынков. "Могу вам сообщить, что этот период еще не закончится", - сказал он.

"Заявления были сделаны, рынок отреагировал, мы видим фундаментальные изменения во всем - в доходности американских казначейских обязательств, которые уже снизились существенно с пиковых значений. Мы видим, что кривая процентных ставок вернулась в привычное состояние по сравнению с тем, что мы наблюдали в конце прошлого года. Многие события уже свершились, поведение экономических игроков изменилось, хотя практических шагов по снижению процентной ставки было сделано очень мало", - сказал Теплухин.

По его словам, смягчение риторики ФРС привело к тому, что в мире начал формироваться тренд на снижение процентных ставок.

"Это пошло как эффект домино. Так устроена мировая экономическая система. Ни одна экономика, которая считает себя открытой и имеет свободную конвертацию национальной валюты в основные международные валюты, не может себе позволить оставаться в стороне от поведения и политики основного игрока на этом рынке, а именно, американской экономики. Если американцы действительно начнут снижать процентную ставку, пока были только разговоры, то тем самым они ослабят свою национальную валюту по отношению к другим валютам, где процентная ставка не снижена. Ослабление доллара повысит конкурентоспособность американских товаров и услуг. Поэтому другие страны будут вынуждены понижать ставку вслед за ФРС, чтобы телевизоры, автомобили и так далее, произведенные внутри страны и продаваемые за границей, не оказались на 10% номинально дороже, они вынуждены следовать поведению крупнейшего игрока", - пояснил Теплухин.