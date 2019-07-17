Российский рынок акций в целом исчерпал драйверы для роста - "Открытие Брокер"

"По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи снижался на 1,27% - до 2720,93 пункта. Рынок продолжает падать уже две недели. Сегодня утром прошла кульминация дивидендного сезона - с открытия торгов индекс МосБиржи "нарисовал гэп" в 1,6% от цен закрытия вторника после центральных дивидендных отсечек "Газпрома" и "Сургутнефтегаза". Индекс РТС падает на 1,24% - до 1364,92 пункта. Российский рынок в целом исчерпал драйверы для роста - по факту все или почти все позитивы на рынках оказались отыграны. Вдобавок сегодня МВФ "порезал" прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1,2%. Несмотря на фактическое завершение дивидендного сезона в России, спрос в акциях "голубых фишек" остается очень слабым, на рынке доминируют объемные "навесы" предложения. Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 0,22% - сегодня после дивидендных отсечек он наконец-то стал выше "спота". Российский рынок продолжает показывать локальную фундаментальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. К середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 23,8 млрд рублей, что ненамного больше оборота к середине дня вторника", - отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.