Рубль растет к доллару и евро днем в среду на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 17 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти после сильного снижения по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара США составил 62,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,47 руб./EUR1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 21,81 копейки - до 66,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 июля на 13,22 копейки, до 62,9452 руб./$1, и опустил курс евро на 12,19 копейки, до 70,5552 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил повышение к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно растущей нефти и спросу на рублевые активы в связи с общемировым увеличением интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании смягчения политики мировыми центробанками, в первую очередь, ФРС США. Накануне глава американского центробанка Джером Пауэлл подтвердил нацеленность регулятора на поддержание экономического роста в стране.

Он заявил в ходе выступления на мероприятии Банка Франции по случаю 75-летней годовщины Бреттон-Вудской конференции, что Федрезерв "внимательно отслеживает" понижательные риски для экономики США и "примет соответствующие меры для поддержки роста". "Неопределенность в отношении экономического прогноза усилилась, особенно в плане ситуации в торговой сфере и глобального роста", - отметил Пауэлл.

Негативом для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, вновь повысившие опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник, что двум странам "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду должен был публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США относительно результатов расследования российского вмешательства в выборы 2016 года в США, однако слушания были перенесены на следующую среду, 24 июля.

"Слушания с участием спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США были перенесены на 24 июля, что снимает геополитические риски для рубля с повестки текущей недели. Ключевым фактором поддержки для российской валюты, как и для прочих рисковых активов, на данный момент выступают сигналы от ФРС о готовности снизить ставку на июльском заседании. На этом фоне актуальным для рубля остается диапазон 62,5-63,5 руб./$1", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Минфин запланировал на среду размещение девятилетних ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 5 млрд 321 млн рублей и одиннадцатилетних ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 20 млрд рублей. На момент написания обзора были известны результаты размещения ОФЗ 26228. Минфин продал бумаг на 10,193 млрд рублей при спросе в 26,859 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,3 раза, при этом объем размещения составил 51% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 102,6991% от номинала, что соответствует доходности 7,41% годовых.

"В отсутствие потребности привлекать долг Минфин продолжает следовать своей новой тактике, предлагая к размещению самые неудобные и неинтересные выпуски: сегодня предлагаются 11-летние 26228 (имеющие низкую ликвидность, в обращении находится всего 46,3 млрд рублей) номиналом 20 млрд рублей и инфляционные 52002 номиналом 5,3 млрд рублей. Результат аукциона на прошлой неделе показал, что на текущих низких уровнях доходностей (почти все они ниже ключевой ставки и ставки ruREPO) даже ликвидные ОФЗ среднесрочной дюрации неинтересны", - полагают аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть эталонных марок активно восстанавливаются в ходе торгов в среду после резкого снижения накануне, вызванного заявлениями Вашингтона в отношении Китая. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 1,24% - до $65,15 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,99% - до $58,31 за баррель.

Во вторник Brent упала в цене на 3,2%, WTI подешевела на 3,3% на новых опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,2 млн баррелей, запасы бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 300 тыс. баррелей.

"В последнее время корреляция рубля с нефтяными котировками локально подросла..., однако отдельные локальные по времени импульсы в динамике нефтяных цен по-прежнему далеко не всегда находят заметное отражение в динамике рубля. Сегодня ожидаем движения пары "доллар-рубль" вблизи отметки в 63 руб./$1. Общерыночные тенденции по-прежнему оказывают ключевое влияние на краткосрочные перспективы рубля", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,77% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,94% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне вторника - 8,03% годовых.