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Главная / Мнения аналитиков / Продолжаем ожидать возвращения нефтяных цен к уровням $70 до конца лета - БКС
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17 июля 2019 года 15:56
Продолжаем ожидать возвращения нефтяных цен к уровням $70 до конца лета - БКС
"К среде нефтяные котировки отыгрывают часть потерь вторника и фиксируются вблизи отметки $65. Поводом для снижения котировок стали заявления Трампа о наличии значительного прогресса в переговорном процессе с Ираном по изменению планов исламской республики в отношении своей ракетной программы. Тем не менее, мы не считаем данный инфоповод достаточным для того, чтобы ожидать значительного снижения геополитической напряженности по ближневосточному направлению. Между тем заметим, что присутствие военного контингента в Ормузском проливе продолжает увеличиваться. На сегодняшний день мы сохраняем наш взгляд на нефтяной рынок и продолжаем ожидать возвращения нефтяных цен к уровням $70 до конца лета", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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18 июля 2019 года 10:30
"В условиях снижения интереса инвесторов к риску рубль, как и другие валюты развивающихся стран, вероятно, будет находиться под давлением. Кроме того, на российскую валюту могут оказать влияние комментарии представителей ФРС США, выступление которых запланировано на четверг. В среднесрочной... читать дальше
.18 июля 2019 года 10:13
"Рубль предпочитает игнорировать негативный фон. Минфин провёл относительно слабые размещения. Из предложенного объёма 20 млрд рублей выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года было реализовано лишь 10,193 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,41%. Спрос был на уровне лишь... читать дальше
.18 июля 2019 года 10:02
EUR/USD: рост единой валюты ограничен ожиданиями смягчения политики ЕЦБ уже на следующей неделе - FxPro
"Международный валютный фонд отметил, что доллар переоценен на 6-12%, исходя из краткосрочных фундаментальных показателей. МВФ редко комментирует курсы, а потому теперь нарастают опасения, что администрация президента Трампа ухватится за эту мысль, усилив давление на FOMC перед заседанием по... читать дальше
.18 июля 2019 года 09:51
Вероятным сценарием на сегодня мы видим тест уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк
"Что касается российского рынка, то индекс МосБиржи вчера просел на дивидендной отсечке "весового" Газпрома. Дивидендный сезон в РФ подходит к своему завершению, сегодня отсечка по "префам" Транснефти, но это не окажет серьезного влияния, однако, ситуация на мировых рынках в начале торгов не... читать дальше
.18 июля 2019 года 09:40
"В среду индекс МосБиржи по итогам дня потерял чуть более 1,5%. Но такое снижение вызвано было исключительно дивидендным "гэпом" "Газпрома", который за день снизился на 7,5%. Без учета акций газовой монополии рынок акций закрылся бы в небольшом "плюсе". Впрочем, мы были готовы и к более глубокой... читать дальше
.18 июля 2019 года 09:30
"Немного улучшаются перспективы рубля. Российская валюта в паре с долларом так и не смогла закрепиться выше отметки 63. В среду пара евро-доллар приблизилась к сильной поддержке 1,12, но даже не стала ее тестировать, а развернулась вверх. Сегодня на азиатских торгах небольшое снижение доллара... читать дальше
.18 июля 2019 года 09:20
"Последние данные от Минэнерго США (за минувшую неделю) показали, что запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., но при этом они на 6% выше 5-летней средней, и такая ситуация тянется с середины апреля. Запасы бензинов выросли на 3,6 млн барр. и также остаются выше 5-летней средней на 2%.... читать дальше
.18 июля 2019 года 09:10
"Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона - трейдеры внимательно следят за потоком корпоративной отчетности и пока не вполне уверены, что финансовые показатели компаний могут оправдать дальнейший рост на рынках акций. Так, негативную... читать дальше
.18 июля 2019 года 09:00
Фондовые индексы РФ имеют шансы на прекращение снижения и консолидацию вблизи текущих уровней - ИФК "Солид"
"Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон, индексы РФ имеют шансы на прекращение снижения и консолидацию вблизи текущих уровней после дивидендных отсечек крупнейших компаний. На мировых рынках преобладает неопределенность после сообщения Трампа о том, что... читать дальше
.17 июля 2019 года 19:34
Рубль вечером в среду продолжает укрепляться к доллару и евро, несмотря на ухудшение настроений на мировых рынках
Москва. 17 июля. Доллар и евро снижаются и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, не особо реагируя на развернувшуюся вниз нефть и снижение большинства мировых рынков, включая валютные площадки стран с развивающимися экономиками. читать дальше
.17 июля 2019 года 19:16
Москва. 17 июля. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне коррекционного отката мировых фондовых площадок и упавшей нефти на новостях из США, ускорили откат индексов лишившиеся дивидендной составляющей бумаги "Газпрома" и "Сургутнефтегаза". читать дальше
.17 июля 2019 года 18:57
"Российский долговой рынок остается под умеренным давлением. Индекс гособлигаций RGBI снижается четвертую сессию подряд, обновив недельный минимум. Сегодняшние аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ вновь продемонстрировали относительно слабый результат. Хотя спрос превысил предложение, реализовать... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:55
Москва. 17 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим на ожиданиях снижения процентных ставок Федрезервом США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными. читать дальше
.17 июля 2019 года 18:53
"Вышедшие данные от информационного агентства Минэнерго США подтверждают тенденцию на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США, которая может быть связана с падением потребительской активности. С другой стороны, заметна тенденция к замедлению экспансии сланцевых компаний. Об этом можно... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:43
Несмотря на формальное укрепление рубля, торги проходили в достаточно узком диапазоне - ИК "Велес Капитал"
"К окончанию рабочего дня рубль укреплялся примерно на 0,3% в паре с долларом и на 0,2% в паре с евро. Индекс доллара DXY слабел на глобальных площадках, однако на развивающихся рынках не наблюдалось единой динамики американской валюты. Так, наряду с рублем заметное укрепление в паре с долларом... читать дальше
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