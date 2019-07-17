До конца текущей недели ожидаем условно "бокового" движения курса рубля в диапазоне 62,7-64,1 за доллар - БКС

"Если говорить о движении курса российской валюты в последние дни, то мы в очередной раз можем убедиться в силе текущих ожиданий рынка "спасительных" действий мировых центробанков, определяющих высокую инертность рубля к нефтяным колебаниям. Однако следует заметить, что в настоящий момент рынок скорее характеризуется "тонкостью" - инвесторы заняли выжидательные позиции. Сегодняшние размещения ОФЗ, на наш взгляд, продолжают показывать, что ажиотажный спрос на российский суверенный долг сходит на нет. В эту среду Минфину в ходе первой части аукциона удалось разместить бумаг со сроком погашения в 2030 году в объеме, близком к 10,2 млрд руб. По нашим оценкам, именно данная "тонкость" рынка не позволяет рассчитывать в ближайшей перспективе на масштабное укрепление рубля до уровней 62,5 за доллар. Мы продолжаем полагать, что в перспективе конца III кв. смягчение монетарной политики ЦБ РФ в виде ожидаемого нами понижения уровня ключевой ставки в диапазон 7-7,25% станет существенным фактором в пользу ослабления российской валюты. До конца текущей недели мы ожидаем условно "бокового" движения курса рубля в диапазоне 62,7-64,1 за доллар", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.