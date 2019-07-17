Золото имеет потенциал роста на этой неделе - ИК "ФИНАМ"

"Цены на золото также оказались под давлением после публикации данных о розничных продажах США. Однако продажи оказались несущественными, и золото имеет потенциал роста на этой неделе, если доходы американских корпораций разочаруют инвесторов а доллар не будет укрепляться. Стоит сосредоточиться на внутридневной динамике, прорыв выше 1419 долларов за унцию должен сигнализировать о движении вверх к 1440 долларам", - указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.