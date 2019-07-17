Новых драйверов для роста рынков пока нет - УК "Райффайзен Капитал"

"В среду, 17 июля, результат российского фондового рынка главным образом определяют дивидендные отсечки ряда компаний с довольно высокой дивидендной доходностью. С учетом их влияния индекс МосБиржи теряет 1,2%, без дивидендного фактора - прибавляет 0,4%, что довольно неплохо, учитывая разнонаправленную динамику большинства мировых торговых площадок. Очевидно, что новых драйверов для роста рынков пока нет, поскольку ФРС свою позицию уже обозначила, что нашло свое отражение в цене, а до самого заседания Федрезерва еще 2 недели, за время которых выйдет немало важной статистики, включая первую оценку роста ВВП США за 2 квартал текущего года. Помимо этого, позиция Д.Трампа касательно торговых отношений с Китаем остается по-прежнему жесткой, что также не повышает шансы на достижение прогресса в переговорах. А риторика в отношении Ирана, напротив, уже выглядит располагающей к диалогу, несмотря на то, что власти Ирана полностью отрицают наличие каких-либо переговоров. Последнее, в свою очередь, оказывает давление на котировки "черного золота". Сегодня нефть немного отрастает (+0,8%) после выхода отчета API об очередном сокращении запасов в США (еще на 1,4 млн баррелей). Последнее почти полностью объясняется штормом "Барри" в Мексиканском заливе на прошлой неделе, а уровень запасов выше в годовом соотношении, однако нефтяные "быки" не упускают ни одного повода для роста. Помимо всего перечисленного, росту волатильности на фондовом рынке способствует начало сезона отчетностей, в частности, в США. Инвесторы рассчитывают из финансовых результатов компаний сделать выводы относительно пагубности и силы влияния торговых войн. Однако, учитывая консенсус по прибыли, аналитики много и не ждут, поэтому вероятность того, что компании разочаруют, все же не очень велика", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.