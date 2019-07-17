Рынок акций РФ утром упал из-за нефти и отсечки "Газпрома", уступившего Сбербанку лидерство по капитализации

Москва. 17 июля. Рынок акций РФ утром в среду снижается на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок и упавшей накануне нефти на новостях из США, индекс МосБиржи провалился в район 2710 пунктов (минимум более чем за месяц) из-за отсечки дивидендов в бумагах "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2716,39 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1359,6 пункта (-1,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7%.

Доллар просел до 62,94 рубля (-0,11 рубля).

В среду без дивидендов торгуются акции "Газпрома" (-7,7%, до 219,6 рубля; дивиденды за 2018 год - 16,61 рубля на акцию), "Сургутнефтегаза" (-1,6%, до 26,41 рубля; -18,4% "префы", до 34,23 рубля; дивиденды за 2018 год - 0,65 рубля на обыкновенную и 7,62 рубля на привилегированную бумагу), а также бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS), причем последние закрыли дивидендный "гэп" - бумаги АФК выросли на 1,7% (до 11,77 рубля; дивиденды - 0,11 рубля на акцию).

Из-за отсечки дивидендов "Газпром" (MOEX: GAZP) утратил лидерство в рыночной капитализации (5,207 трлн рублей), уступив свое место Сбербанку (+1,1%, капитализация - 5,3283 трлн рублей).

Также состоялись отсечки дивидендов в бумагах, не входящих в расчет индексов: ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (без изменений, 58,4 рубля; дивиденды - 2,36 рубля на акцию), "Мечела" (-13,7% "префы", до100,25 рубля; дивиденды на "префы" - 18,21 рубля), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,1%, до 58,14 рубля; дивиденды за первый квартал - 2,55 рубля).

Из фишек подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%).

Подросли утром в среду бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2% и +1,1% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%).

Индексы в США во вторник умеренно просели на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Китаем, вернувших на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, пишет MarketWatch.

Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел. Днем ранее все три основных фондовых индекса США обновили рекорды.

Статданные о розничных продажах в США, обнародованные во вторник, оказались лучше ожиданий (показатель вырос на 0,4% при прогнозах роста на 0,2%), что может стать сигналом для Федрезерва США не спешить со смягчением монетарной политики.

В среду снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), поскольку заявления Трампа повысили опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина; "минусует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,2%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

По оценкам экспертов, если США введут новые пошлины на товары из КНР, это повысит инфляционное давление, и соответственно, удержит Федрезерв от смягчения монетарной политики, на что фондовые рынки отреагируют снижением индексов.

Нефть утром в среду корректируется вверх после обвала накануне на заявлениях Трампа, а также на статистике Американского института нефти (запасы нефти в стране за неделю сократились всего на 1,4 млн баррелей после падения на 8,13 млн баррелей неделей ранее); цена Brent находится на $2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,65 за баррель (+0,5% и -3,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $57,86 за баррель (+0,2% и -3,3% накануне).

Тем временем Иран, по словам госсекретаря США Майка Помпео, дал понять, что может быть готов к обсуждению "программы развития баллистических ракет" при определенных условиях.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью NBC News, что "дверь широко открыта" для переговоров, если Трамп снимет санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана в 2017 году.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Пучкарева, дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" и "Мечела" (MOEX: MTLR) превышает 15%, что спровоцировало сравнимое падение цен бумаг в среду, при этом по обеим бумагам весьма сдержанные ожидания по скорости закрытия дивидендного "гэпа".

Нефть обвалилась ранее на фоне известий о восстановлении добычи нефти в Мексиканском заливе, о снижении напряженности между Ираном и США, а также слабой на статистике от API. В среду вечером внимание привлекут статданные Минэнерго США по запасам сырья.

Растут акции "Татнефти" на комментариях менеджмента о дивидендных перспективах. В лидеры роста вырвались акции АФК "Система", несмотря на прохождение дивидендной отсечки. Дивидендная доходность бумаг была небольшой, примерно на уровне 1%, однако уже в начале торгов "гэп" был закрыт. Среда - последний день для покупки акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с дивидендами, акционеры могут претендовать на 10705,95 рубля на акцию или примерно 6,4% дивидендной доходности, отмечает эксперт.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александра Тимофеева, нефть обвалилась на признаках деэскалации конфликта между США и Ираном. Российские акции продолжают снимать перекупленность, что предполагает сохранение негативной динамики цен в ближайшее время.

Позитивный отчет по розничным продажам в США придал инвесторам уверенности в том, что снижение ставки ФРС США в июле будет не агрессивным, и возможно, даже разовым явлением, если индикаторы будут и далее приятно удивлять. Американские площадки накануне негативно отреагировали на заявление Трампа о готовности ввести дополнительные пошлины в отношении Китая, а неоднозначная квартальная отчетность банков подлила масла в огонь.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на рынках вновь "всплыла" тема американо-китайских торговых отношений. Президент США Трамп вновь подтвердил возможность ввести дополнительные пошлины на весь китайский импорт и упрекнул Китай в нарушениях ранее принятых договоренностей (в частности, в отсутствии увеличения покупок со стороны Китая сельскохозяйственной продукции). На этой неделе должен состояться очередной раунд торговых переговоров (скорее всего, в телефонном режиме) между сторонами, но на данный момент стороны достаточно далеки от серьезного прогресса.

Российский рынок акций остается в режиме коррекции, среда отмечена дивидендными отсечками в ряде бумаг. Суммарное влияние отсечек на индекс МосБиржи составляет около 40-45 пунктов, за счет этого индикатор опустился в зону 2700-2720 пунктов, отмечает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть упали после слов Трампа, что "с Ираном было достигнуто много прогресса", хотя никакой конкретики озвучено не было. В моменте падение достигало 4%, что выглядит излишне сильным: складывается впечатление, что на рынок опять вышли нефтяные "медведи", которые в угоду лидеру США просадили нефть, воспользовавшись новостным фоном.

Попытки отскока нефти пресекли данные Американского института нефти. Рынок теперь ждет отчета Минэнерго США - по прогнозам, ожидается снижение запасов на 2,7 млн баррелей. Если реальное сокращение будет значительно большим, то котировки нефти могут отыграть $1-1,5 от обвала вторника.

В целом сильных поводов для разворота рынка акций РФ вверх не видно. Спекулятивно на отскок можно попробовать взять нефтянку и ту же нефть, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании FxPro, рынки продолжают получать противоречивые сигналы, однако настороженный настрой берет верх. Чарльз Эванс из ФРС указал на возможность снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов уже в июле, ссылаясь на риски глобального замедления. Внешние причины, похоже, используются главами центробанков в качестве обоснования мягкой проводимой политики, невзирая на сравнительно неплохие внутренние статданные стран. За последнее время раз за разом показатели из США, Китая и Великобритании превосходили ожидания, однако это не изменило настрой рынков: инвесторы по-прежнему готовятся к худшему.

Для нефти "медвежьим" сигналом является тот факт, что Brent подверглась распродаже от уровня 200-дневной средней, а это часто выступает в качестве значимого уровня, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-3,7%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (+14,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+14,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,29 млрд рублей (из них 3,771 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 2,039 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).