ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Johnson & Johnson: покупка от текущих уровней - $132,5, целевой уровень - $141,9, стоп-лосс - $128, ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

"Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании. С точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок. Цена после пробоя "линии шеи" в фигуре "голова-плечи" сходила на цель снижения и теперь может вернуться в фазу роста. Кроме того, на текущих значениях проходит локальный уровень поддержки. Объёмы крайне высокие - вероятность отбоя достаточно велика. Johnson & Johnson - одна из крупнейших в мире компаний, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. По мнению аналитиков, компания Johnson & Johnson сейчас одна из самых "безопасных" для инвестиций в сфере здравоохранения, которая меньше прочих пострадает от любых потенциальных политических решений. Риски открытия позиции: следующий квартальный отчёт выйдет 16 июля; новые судебные иски от потребителей и уголовные расследования, на новостях о которых цена уже ощутимо скорректировалась на прошлой неделе", - указывается в обзоре ITI Capital.

Вторая инвестиционная идея - Prudential Financial, Inc.: покупка от текущих уровней - $102,1, целевой уровень - $107,8, стоп-лосс - $99,5, ожидаемая доходность: +5,9%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

"Prudential Financial - крупная американская страховая и инвестиционная компания. Размер активов под управлением: $1,5 трлн. Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании; текущая цена акций компании выглядит достаточно низкой, P/E 11,8; с точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок (цена пробила локальный горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки); стабильные выплаты щедрых дивидендов. Риски открытия позиции: следующий квартальный отчёт выйдет 31 июля; возможная коррекция на фондовом рынке США", - подчеркивается в обзоре ITI Capital.

Кроме того, в обзоре сообщается, что в акциях Wells Fargo & Company, Honeywell International Inc., Bank of America Corporation, Exxon Mobil Corporation и United Technologies Corporation цели и "стопы" прежние. В Walgreens Boots Alliance ("стоп" перенесен в безубыток $52,59), ConocoPhillips ("стоп перенесен в безубыток $58,82), Fifth Third Bancorp ("стоп" перенесен в безубыток $27,39) цели прежние.