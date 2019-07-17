Сохраняем нейтральный взгляд на нефтяной сектор - Julius Baer

"Нефть подешевела во вторник на 3% в отсутствие заметных негативных факторов. Помимо оперативного новостного фона инвесторам нужно следить за замедлением динамики в сланцевом секторе США и ухудшением мирового спроса на сырье. Мы по-прежнему ожидаем движения котировок в ограниченном диапазоне в ближайшем будущем. Причиной неожиданного падения цен вряд ли стали угрозы торговых пошлин против Китая, поскольку даже фондовые рынки практически не отреагировали на них. Ослабление напряженности вокруг Ирана пока не находит подтверждений. Тем временем добыча сырья в Мексиканском заливе восстанавливается после завершения урагана, а добыча в сланцевом "бассейне", судя по свежим данным, продолжает рост, хотя и более низкими темпами. При этом независимые данные по объемам запасов указывают на их неожиданное увеличение. То, что падение котировок "черного золота" было единовременным, может говорить о возможном влиянии закрытия большого объема фьючерсных позиций. По нашему мнению, для оценки рынка важно смотреть на перемены в долгосрочном тренде, например, на сокращение спроса на нефть и замедление роста сланцевой индустрии. Геополитика постоянно приносит сюрпризы как позитивные, так и негативные, но не может привести к долгосрочному изменению цен. Коридор движения котировок будет определяться инфляцией топливных цен, которая отражается на потреблении нефти, и издержками в сланцевом секторе, которые влияют на буровую и добывающую активность. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор", - комментирует ситуацию главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.