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Главная / Мнения аналитиков / Предпочитаем больше среднесрочный участок ОФЗ, тогда как длинные "бенчмарки" не получили нового фактора для роста цен - ИК "Велес Капитал"
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17 июля 2019 года 12:11
Предпочитаем больше среднесрочный участок ОФЗ, тогда как длинные "бенчмарки" не получили нового фактора для роста цен - ИК "Велес Капитал"
"Сегодня Минфин предложит серию 26228 с погашением через 11 лет и серию 52002 с погашением через 8,5 лет. По итогам недели суверенная кривая доходности выросла на 3-6 бп., что в целом соответствовало динамике других сверстников из развивающихся стран за исключением Индонезии, Индии и Перу. Спрос инвесторов на локальные долги несколько сократился относительно прошлого месяца, поскольку игроки полностью заложили предстоящее процентное послабление американским регулятором. Дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от западных денежных властей, несмотря на внутренние драйверы для снижения ставки, особенно в России. На горизонте последних 10-лет большинство государственных облигаций с высокой номинальной ставкой в локальной валюте торгуется практически с минимальной премией над федеральной рыночной ставкой ФРС, что ограничиваем потенциал снижения доходности сектора ЕМ с этой фундаментальной точки зрения. Мы полагаем, что центробанки ЕМ не будут действовать агрессивно, поскольку это может подорвать будущую стабильность местных валют против доллара в случае шоковых ситуаций. Принимая наши аргументы выше, мы предпочитаем больше среднесрочный участок ОФЗ, тогда как длинные "бенчмарки" не получили нового фактора для роста цен. В ходе аукциона 26228 рекомендуем покупать облигацию с премией 2-5 бп. над 26224 из-за низкой ликвидности и длинного риска. Инфляционный линкер 52002 не выглядит интересным на фоне продолжающегося замедления инфляции в стране - прошедшие неудачные аукционы этому подтверждение", - комментируют ситуацию в ИК "Велес Капитал".
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17 июля 2019 года 13:00
"Нефть подешевела во вторник на 3% в отсутствие заметных негативных факторов. Помимо оперативного новостного фона инвесторам нужно следить за замедлением динамики в сланцевом секторе США и ухудшением мирового спроса на сырье. Мы по-прежнему ожидаем движения котировок в ограниченном диапазоне в... читать дальше
.17 июля 2019 года 12:38
Credit Suisse начал анализ "РусАла" (MOEX: RUAL) и En+ (MOEX: ENPL), сообщается в обзоре инвестбанка. Для акций "РусАла" и глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ была дана рекомендация "покупать". Прогнозная стоимость бумаг "РусАла", рассчитанная аналитиками Credit Suisse, составляет 5,30... читать дальше
.17 июля 2019 года 12:29
В случае обострения опасений введения новых или ужесточения старых санкций вероятно повышение давления на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
"Большинство валют развивающихся стран в среду утром снижаются к доллару США. Рубль при этом укрепляется, корректируясь после вчерашнего существенного движения, и торгуется на уровне 62,9 руб./$. В случае обострения опасений введения новых (или ужесточения старых) санкций в отношении РФ, вероятно... читать дальше
.17 июля 2019 года 11:48
Credit Suisse начал анализ ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) компании, рассчитанная аналитиками, составляет $23,10 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать". По данным... читать дальше
.17 июля 2019 года 11:22
"Дивидендный сезон постепенно подходит к концу, завершаемый "тяжеловесными" дивидендными "гэпами" в бумагах "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и прочих. Основные российские индексы теряют более 1,5% на открытии - это самый глубокий дивидендный "гэп" в году. Среди лидеров падения выделяются "Газпром",... читать дальше
.17 июля 2019 года 11:10
"Слушания с участием спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США были перенесены на 24 июля, что снимает геополитические риски для рубля с повестки текущей недели. Ключевым фактором поддержки для российской валюты, как и для прочих рисковых активов, на данный момент выступают сигналы от ФРС о готовности... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:46
"Во вторник нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе и деэскалации напряженности на Среднем востоке. Котировки Brent завершили день в районе $64-64,5 за баррель и сегодня с утра незначительно прибавляют в цене. При отсутствии новых шоков фьючерсы... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:31
По-прежнему считаем целесообразным начать постепенное сокращение позиций в евробондах - Промсвязьбанк
"Котировки UST’10 во вторник изменились незначительно – доходность прибавила 1 б.п. (2,1% годовых). Доходности евробондов ЕС показали разнонаправленную динамику – доходности 10-летних "бенчмарков" Мексики и Бразилии выросли на 1-3 б.п., негативно отреагировав на заявления Д. Трампа, что Вашингтону... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:28
Москва. 17 июля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне повышательной коррекции цен на нефть после сильного снижения по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.17 июля 2019 года 10:15
"Умеренное укрепление американского доллара на глобальном валютном рынке в ходе торгов вторника нашло отражение и в динамике российской валюты – пара доллар/рубль вернулась выше отметки 63. Явных драйверов для роста волатильности в рубле мы не наблюдаем. Отдельное давление на рубль вчера могло... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:03
"Нефть восстанавливается после просадки на 4% накануне. Поводом стало как восстановление мощностей в Мексиканском заливе после тропического шторма, так и спекуляции на тему возможного потепления в отношениях США-Иран (якобы стороны готовы обсуждать ракетную программу). Дополнительным фактором для... читать дальше
.17 июля 2019 года 09:51
Москва. 17 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.17 июля 2019 года 09:50
В среду аналитики предполагают негативное начало торгов на фондовом рынке РФ. читать дальше
.17 июля 2019 года 09:45
В среду утром аналитики ИК "Атон" прогнозируют открытие российского рынка акций в "красной зоне" - снижение составит около 0,5%. читать дальше
.17 июля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду. Brent дорожает в среду, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
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