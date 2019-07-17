Предпочитаем больше среднесрочный участок ОФЗ, тогда как длинные "бенчмарки" не получили нового фактора для роста цен - ИК "Велес Капитал"

"Сегодня Минфин предложит серию 26228 с погашением через 11 лет и серию 52002 с погашением через 8,5 лет. По итогам недели суверенная кривая доходности выросла на 3-6 бп., что в целом соответствовало динамике других сверстников из развивающихся стран за исключением Индонезии, Индии и Перу. Спрос инвесторов на локальные долги несколько сократился относительно прошлого месяца, поскольку игроки полностью заложили предстоящее процентное послабление американским регулятором. Дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от западных денежных властей, несмотря на внутренние драйверы для снижения ставки, особенно в России. На горизонте последних 10-лет большинство государственных облигаций с высокой номинальной ставкой в локальной валюте торгуется практически с минимальной премией над федеральной рыночной ставкой ФРС, что ограничиваем потенциал снижения доходности сектора ЕМ с этой фундаментальной точки зрения. Мы полагаем, что центробанки ЕМ не будут действовать агрессивно, поскольку это может подорвать будущую стабильность местных валют против доллара в случае шоковых ситуаций. Принимая наши аргументы выше, мы предпочитаем больше среднесрочный участок ОФЗ, тогда как длинные "бенчмарки" не получили нового фактора для роста цен. В ходе аукциона 26228 рекомендуем покупать облигацию с премией 2-5 бп. над 26224 из-за низкой ликвидности и длинного риска. Инфляционный линкер 52002 не выглядит интересным на фоне продолжающегося замедления инфляции в стране - прошедшие неудачные аукционы этому подтверждение", - комментируют ситуацию в ИК "Велес Капитал".