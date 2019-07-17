По-прежнему считаем целесообразным начать постепенное сокращение позиций в евробондах - Промсвязьбанк

"Котировки UST’10 во вторник изменились незначительно – доходность прибавила 1 б.п. (2,1% годовых). Доходности евробондов ЕС показали разнонаправленную динамику – доходности 10-летних "бенчмарков" Мексики и Бразилии выросли на 1-3 б.п., негативно отреагировав на заявления Д. Трампа, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Доходности евробондов Индонезии, России, ЮАР, напротив, снизились в пределе 1-3 б.п. – умеренный негатив на рынках, скорее всего, будет отыгрываться уже сегодня. Доходность российских 10-леток вчера опустилась до 3,83% годовых, кредитный спрэд сузился до 172 б.п. По-прежнему считаем целесообразным начать постепенно сокращать позиции в евробондах на фоне приближения к минимумам 2016-2017 годов (3,73-3,80% годовых) и сужения кредитной премии до среднего уровня с начала 2017 года по апрель 2018 года (172 б.п.) ", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.