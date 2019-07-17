Утренние прогнозы: открытие с "минусом"

В среду аналитики предполагают негативное начало торгов на фондовом рынке РФ.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за закрытия реестра акционеров "Газпрома" (GAZP) и "Сургутнефтегаза" (SNGS, SNGSP) "под дивиденды" - на бумаги двух компаний в совокупности приходится более 20% индексной корзины. Внешний фон также пока не благоприятствует росту: заявления президента США о возможности введения новых пошлин на китайские товары и госсекретаря - о потенциальной готовности Ирана к переговорам (при некоторых условиях) стали поводом к коррекции вниз по ценам на нефть. Кроме того, неожиданно сильные данные по розничной торговле в США дали основания для укрепления доллара на валютном рынке, которое снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду нас ждет открытие с "минусом" - как минимум 1,5% по индексу МосБиржи. Пока сильных поводов для разворота вверх не видно. Спекулятивно на отскок можно ближе к обеду можно попробовать взять нефтянку и ту же нефть".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций пока остается в режиме коррекции, но снижение индекса МосБиржи по итогам вторника было символическим. Сегодняшний день на российском рынке будет отмечен дивидендными отсечками в ряде бумаг. Суммарное влияние отсечек на индекс МосБиржи сегодня составит около 40-45 пунктов, за счет этого индекс МосБиржи, вероятно, опустится в зону 2700-2720 пунктов".