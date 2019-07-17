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17 июля 2019 года 09:45

Фондовые индексы США и Азиатско-Тихоокеанского региона снизились

Американские фондовые индексы снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду. Brent дорожает в среду, WTI колеблется между ростом и снижением.

Американские фондовые индексы снизились во вторник на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Китаем, вернувших на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, пишет MarketWatch.

Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Днем ранее все три основных фондовых индекса США обновили рекорды.

"Оживление "быков", вызванное перемирием между США и Китаем, а также ожиданиями снижения ставки Федрезервом, сошло на нет, и трейдеры взяли передышку", - отметил аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден.

Статданные о розничных продажах в США, обнародованные во вторник, оказались лучше ожиданий. Объем розничных продаж в июне повысился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Июньские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа") - показатель, используемый для расчета ВВП США, подскочили на 0,7% вместо ожидавшегося роста на 0,3%.

Тем временем, объем промышленного производства в США в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Эксперты в среднем ожидали роста на 0,1%.

Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) увеличился в прошлом месяце на 0,4% при прогнозируемом подъеме на 0,3%.

Акции JPMorgan подорожали по итогам торгов во вторник на 1,1%. Крупнейший в США банк по размеру активов увеличил чистую прибыль во втором квартале 2019 года до рекордного уровня, что превзошло прогнозы экспертов. Квартальная выручка банка также повысилась, но не оправдала ожиданий рынка. Кроме того, JPMorgan ухудшил прогноз для показателя чистого процентного дохода на 2019 год, что было негативно воспринято трейдерами.

Тем временем, Wells Fargo сообщил о снижении чистого процентного дохода во втором квартале до минимального уровня с 2016 года. Квартальная прибыль банка выросла на 20%, выручка осталась неизменной. Стоимость бумаг Wells Fargo упала по итогам торгов на 3%.

Акции Goldman Sachs прибавили в цене 1,9%. Инвестбанк сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале, однако показатели превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Johnson & Johnson (J&J) опустилась на 1,6%. J&J, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, увеличила чистую прибыль более чем на 40% во втором квартале 2019 года, однако его выручка немного снизилась.

Цена акций Domino's Pizza упала на 8,7%. Сопоставимые продажи американской сети пиццерий в США в минувшем квартале выросли на 3% - существенно слабее, чем ожидалось. Прогноз Consensus Metrix предусматривал увеличение этого показателя на 4,6%.

Бумаги Tesla Inc. потеряли в цене 0,4% на информации о том, что компания понизила стартовую цену продажи автомобиля Model 3 в США спустя несколько недель после того, как федеральные субсидии для покупателей электромобилей были урезаны вдвое. Такой шаг был расценен экспертами как сигнал того, что Tesla может не удержать прежние темпы продаж после снижения госсубсидий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 23,53 пункта (0,1%) и составил 27335,63 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 10,26 пункта (0,34%) - до 3004,04 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 35,39 пункта (0,43%) и составил 8222,8 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в среду.

Негативом для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, вновь повысившие опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина.

Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник, что двум странам "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

"Трамп вернулся к угрозам введения новых пошлин на китайские товары, что сказалось на настрое инвесторов как в США, так и в Азии", - отмечают экономисты ING Николас Мапа и Пракаш Сакпал.

Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,2%, гонконгский Hang Seng - также 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

"Если Штаты введут новые пошлины для китайских товаров, деловое доверие ухудшится, и усилится инфляционное давление, - говорит исполнительный директор Ichiyoshi Asset Management Митсусиге Акино. - Ускорение инфляции может удержать Федрезерв от смягчения политики, что приведет к спаду на фондовом рынке США. Кроме того, ситуация в китайской экономике ухудшится".

В Японии дешевеют акции SoftBank (-2,4%), Fast Retailing (-0,5%), Nintendo (-0,6%), в Гонконге - бумаги нефтекомпании CNOOC (-2,2%) и производителя продуктов питания WH Group (-1,3%). Тем временем, цена акций автопроизводителя Geely подскочила на 4,4%.

Бумаги южнокорейского производителя электроники Samsung подешевели на 1,5%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,8%.

В Австралии дорожают акции BHP (+1,3%) и Beach Energy (+1,4%) и дешевеют бумаги Oil Search (-3,6%).

Brent дорожает в среду, WTI колеблется между ростом и снижением после падения цен более чем на 3% по итогам предыдущей сессии в связи с заявлениями Вашингтона в отношении Китая и Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $64,47 за баррель, что на $0,12 (0,19%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $64,35 за баррель, опустившись на $2,13 (3,2%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $57,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,96 (3,29%), до $57,62 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Слова Трампа вернули на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, а также опасения ослабления спроса на нефть.

"Баланс спроса и предложения на рынке неблагоприятен для цен на нефть, с учетом напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина", - отмечает старший экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting в Токио Томомиси Акута. "При отсутствии сигналов конкретного прогресса в торговых переговорах заявления Трампа усиливают негативный настрой трейдеров", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем, Иран, по словам госсекретаря США Майка Помпео, дал понять, что может быть готов к обсуждению "программы развития баллистических ракет" при определенных условиях.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью NBC News, что "дверь широко открыта" для переговоров, если Трамп снимет санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана в 2017 году.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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