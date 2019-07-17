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17 июля 2019 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились во вторник на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Китаем, вернувших на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел. Днем ранее все три основных фондовых индекса США обновили рекорды.

В свою очередь фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются на торгах в среду. Негативом для рынка стали заявления президента США Трампа, вновь повысившие опасения в отношении торговых отношений Вашингтона и Пекина. Японский Nikkei 225 потерял 17 июня 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Вместе с тем нефть слабо дорожает в среду утром после падения цен более чем на 3% по итогам предыдущей сессии в связи с заявлениями Вашингтона в отношении Китая и Ирана. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $64,64 за баррель, что на 0,45% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $64,35 за баррель, опустившись на 3,2%. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,24% - до $57,88 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем, оказавшись ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,482 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,087 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 615,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-04" (+0,85%), "РЖД-001P-12R" (+0,5%) и "МТС-001P-06" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Фольксваген банк-001Р-03" (-0,65%), "Роснефть-002Р-05" (-0,64%) и "Альфа банк-002Р-02" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение облигаций серии 001Р-SBER11 объемом 10 млрд рублей. Банк 9 июня провел сбор заявок на бонды серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 общим объемом 15 млрд рублей. Также с 9 по 11 июня банк провел сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска - 40 млрд рублей). По итогам маркетинга ставка 1-го купона двухлетних бондов серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 была установлена на уровне 7,55% годовых, трехлетних облигаций серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей - на уровне 7,70% годовых. Техническое размещение всех выпусков состоялось 15 июля.

Кроме того, Сбербанк России разместил 61,81% выпуска инвестиционных облигаций объемом 1 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-113R на сумму 628,1 млн рублей. Дата начала и окончания размещения облигаций - 16 июля. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,35% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного купонного дохода, который привязан к цене динамической корзины, в которую входят паи американских акций и облигаций, торгующиеся на NYSE Arca. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) полностью разместил облигации серии БО-П05 со сроком обращения 3 года объемом 10 млрд рублей. Спрос на бумаги в 4,5 раза превысил предложение. Сбор заявок инвесторов прошел 11 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 1 год на уровне 8% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение структурных облигаций серии 002Р-09-BRENT_CALL_SPREAD номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 45,38% выпуска на 226,89 млн рублей. Сбор заявок на бонды проходил с 1 по 12 июля. Ставка купона была установлена в размере 0,01% годовых, по выпуску выплачивается один купон. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, который привязан к значению цены активного фьючерсного контракта нефти марки Brent. Дата погашения выпуска - 14 июля 2020 года.

ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится 31 июля, в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 10-летние облигации в августе 2016 года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 9,65% годовых. По выпуску 5 августа была запланирована оферта.

АО "Ипотечный агент БФКО" (SPV-компания банка "ФК Открытие") приняло решение 7 августа досрочно погасить выпуск облигаций с ипотечным покрытием. Погашение состоится по остаточной стоимости облигаций, его размер составит 1,171 млрд рублей. Компания в июне 2016 года разместила облигации объемом 4 млрд 525,687 млн рублей по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Облигации первоначально подлежали полному погашению 7 ноября 2047 года.

ООО "Регион-инвест" допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-02, не выплатив 10 млн рублей. На основании постановления от 5 июня о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, денежные средства ООО "Регион-инвест" арестованы. Ранее кредитор компании - Национальный банк "Траст" - подал заявление в суд о признании ООО "Регион-инвест" несостоятельным (банкротом), суд назначил на 18 июля судебное заседание для разрешения вопросов о проверке обоснованности требования заявителя к должнику. Компания в январе 2016 года разместила бонды БО-02 на 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. В октябре 2017 года эмитент реструктуризировал выпуск. Ставка 7-го купона - 7,85% годовых, 8-го купона - 7,6% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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