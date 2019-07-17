В среду ожидаем движения пары доллар/рубль вблизи отметки 63 - Промсвязьбанк

"Умеренное укрепление американского доллара на глобальном валютном рынке в ходе торгов вторника нашло отражение и в динамике российской валюты – пара доллар/рубль вернулась выше отметки 63. Явных драйверов для роста волатильности в рубле мы не наблюдаем. Отдельное давление на рубль вчера могло оказывать снижение нефтяных котировок. В последнее время корреляция рубля с нефтяными котировками локально подросла (корреляция дневных изменений пары доллар/рубль и нефтяных цен за последние 60 дней на данный момент держится вблизи 0,5х по сравнению примерно с 0,35х на начало года), однако отдельные локальные по времени импульсы в динамике нефтяных цен по-прежнему далеко не всегда находят заметное отражение в динамике рубля. Сегодня ожидаем движения пары доллар/рубль вблизи отметки 63. Общерыночные тенденции по-прежнему оказывают ключевое влияние на краткосрочные перспективы рубля", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.