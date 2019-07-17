Сохраняем ожидания на удержание нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть восстанавливается после просадки на 4% накануне. Поводом стало как восстановление мощностей в Мексиканском заливе после тропического шторма, так и спекуляции на тему возможного потепления в отношениях США-Иран (якобы стороны готовы обсуждать ракетную программу). Дополнительным фактором для снижения стали невпечатляющие данные от API, которые показали лишь небольшое снижение запасов сырой нефти – на 1,4 млн барр. при росте запасов дистиллятов на 6,2 млн барр., снижении запасов бензинов на 0,5 млн барр. Сегодня выйдут официальные данные от Минэнерго США. Мы сохраняем ожидания на удержание нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. на текущую неделю", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.