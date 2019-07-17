Снижение индекса МосБиржи составит не менее 1,5% - Алор Брокер

"Внешняя ситуация резко ухудшилась. Мало того, что рынку придется пережить дивидендные гэпы "Газпрома" и "Сургутнефтегаза", так еще и нефть потеряла по сравнению с вчерашним закрытием около 2-х долларов. Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что "с Ираном было достигнуто много прогресса". Хотя никакой конкретики озвучено не было, котировки нефти резко пошли вниз. В моменте падение достигало 4%, что выглядит излишне сильным: складывается впечатление, что на рынок опять вышли мощные нефтяные "быки", которые в угоду лидеру США и просадили нефть, воспользовавшись новостным фоном. Очень все это смахивает на манипуляцию рынком… Попытки отскока нефти к закрытию глобальных рынков пресекли данные Американского института нефти, согласно которым запасы углеводорода в стране снизились на прошлой неделе всего на 1,4 млн баррелей. Сегодня этот прогноз должно подтвердить или опровергнуть Минэнерго США. Рынок же ждет снижения показателя на 2,7 млн баррелей. Если реальное сокращение будет значительно большим, то котировки нефти могут отыграть доллар-полтора от вчерашнего обвала. В среду нас ждет открытие с "минусом" - как минимум 1,5% по индексу МосБиржи. Пока сильных поводов для разворота вверх не видно. Спекулятивно на отскок можно ближе к обеду можно попробовать взять нефтянку и ту же нефть", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз