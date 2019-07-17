В среду утром вероятна коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за закрытия реестра акционеров "Газпрома" (GAZP) и "Сургутнефтегаза" (SNGS, SNGSP) "под дивиденды" - на бумаги двух компаний в совокупности приходится более 20% индексной корзины. Внешний фон также пока не благоприятствует росту: заявления президента США о возможности введения новых пошлин на китайские товары и госсекретаря - о потенциальной готовности Ирана к переговорам (при некоторых условиях) стали поводом к коррекции вниз по ценам на нефть. Кроме того, неожиданно сильные данные по розничной торговле в США дали основания для укрепления доллара на валютном рынке, которое снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 63 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз