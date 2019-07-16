Рубль слабо меняется к бивалютной корзине вечером во вторник на фоне разнонаправленной динамики в основных парах

Москва. 16 июля. Доллар растет, евро снижается на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль лишь немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах, следующих за курсом евро к доллару на Forex.

Курс доллара США составил 62,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,46 руб./EUR1, подешевев на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,7 копейки - до 66,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и растет к евро, так как в условиях отсутствия новостей, способных задать направление внутреннему рынку, основные рублевые валютные пары следуют за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" снижается на Forex после того, как ранее в ходе торгов статданные указали на ухудшение уверенности инвесторов в экономических перспективах Германии на фоне сохраняющейся торговой напряженности. В свою очередь, дополнительную поддержку доллару оказали лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, после произошедшего в понедельник умеренного укрепления рубля во вторник российская валюта локально корректируется вниз по отношению к доллару США. "В целом доллар сегодня чувствует себя неплохо на глобальном рынке, укрепляясь к большинству конкурентов, и динамика рубля в этом смысле не отличается от других валют. Ключевым драйвером для краткосрочных перспектив рубля выступают внешние условия, и в первую очередь интерес глобальных инвесторов ко всей группе развивающихся рынков. В этом контексте продолжаем следить за изменением риторики ведущих мировых центробанков относительно перспектив монетарной политики", - отметил Поддубский.

Кроме того, участники рынков сфокусированы на развитии ситуации в мировой торговле. В понедельник стало известно, что рост ВВП Китая во втором квартале 2019 года замедлился до 6,2% в годовом выражении после повышения на 6,4% кварталом ранее. Президент США Дональд Трамп связал это с введением пошлин на импорт китайских товаров в Штаты.

"Пошлины оказывают сильное влияние на компании, которые уходят из Китая в страны, не облагаемые пошлинами. Уходят тысячи компаний. Поэтому Китай хочет достичь соглашения с США и жалеет, что сорвал сделку в первоначальном варианте. Мы, тем временем, получаем миллиарды долларов от Китая за счет пошлин", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Между тем, глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил в понедельник, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер могут вскоре отправиться в Китай для проведения нового раунда торговых переговоров, если их телефонные беседы с представителями КНР на этой неделе увенчаются успехом, пишет агентство Bloomberg.

Brent дорожает во вторник, WTI колеблется между ростом и снижением на фоне постепенного возобновления операций в Мексиканском заливе, приостановленных ранее из-за урагана "Барри".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,12% - до $66,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,13% - до $59,6 за баррель.

Внимание трейдеров переключается на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,2 млн баррелей, запасы бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 300 тыс. баррелей.

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США постепенно возобновляют операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри". По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), по-прежнему приостановлена работа 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где производится порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 июля на 1,51 копейки, до 62,8129 руб./$1, и опустил курс евро на 18,03 копейки, до 70,6771 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 7,11 копейки по отношению к понедельнику и составил 62,7893 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 8,08 копейки и составил 62,7957 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 719,405 млн, из которых $658,996 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 60,409 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 18,36 копейки по отношению к понедельнику, до 70,5556 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 20,89 копейки и составил 70,4858 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR757,277 млн, из которых EUR211,187 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR546,09 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 16 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,35 трлн рублей (при лимите 1,35 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 410,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 9 июля, банки разместили в ЦБ РФ 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 26,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 16 июля провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 23-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 300 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 300 млрд рублей по цене отсечения 99,97% при объеме спроса 900 млрд 182 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая повысилась на 1 базисный пункт - до 7,67% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,56% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего торгового дня - 7,77%, 7,93% и 8,03% годовых.

"На внутреннем межбанковском рынке ЦБ, несмотря на старт налогового периода, увеличил лимит на недельном депозитном аукционе до 1,35 трлн рублей (неделей ранее банки разместили на депозитах в ЦБ 900 млрд рублей). Банки в полном объеме воспользовались лимитом, при этом объем предложения на аукционе и вовсе превысил 1,4 трлн рублей. Впрочем, повышение лимита, вероятно, было рассчитано на ликвидность, которая вернется в банковскую систему после погашения и нового размещения облигаций ЦБ. Так, во вторник ЦБ разместил выпуск КОБР-23 на 300 млрд рублей, при этом завтра будет погашен выпуск КОБР-20 на 500 млрд рублей, что подразумевает чистый приток ликвидности в виде 200 млрд рублей. В результате увеличение объема размещения средств на депозитах у регулятора не должно оказать заметного давления на ставки МБК", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.