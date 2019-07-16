Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек", индекс МосБиржи отыграл все утренние потери

Москва. 16 июля. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне фиксации прибыли игроками в отдельных бумагах и разнополярных сигналов с внешних торговых площадок; индекс МосБиржи к закрытию торгов смог отыграть за счет ослабления рубля все утренние потери.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2755,88 пункта (-0,02%, минимум дня - 2736,44 пункта), индекс РТС - 1382,09 пункта (-0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,2%.

Доллар подрос до 62,82 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,2% и -1,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2% и -3,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Мосбиржи" (-1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), "Газпрома" (-1%, до 238 рублей), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8% и -1,7% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7% и +2,4% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Во вторник в Азии преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%), однако подросла Европа (DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,4-0,7%), но проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%) после выхода в США блока неплохой статистики и квартальных отчетов.

Розничные продажи в США в июне выросли на 0,4% к маю при прогнозах роста на 0,2%, однако майский прирост на 0,5% был пересмотрен с понижением - до 0,4%. Промпроизводство в США в июне осталось на майском уровне, тогда как ожидалось повышение на 0,1%.

Компания Johnson & Johnson резко увеличила прибыль во втором квартале, несмотря на сокращение выручки, банк JPMorgan Chase увеличил чистую прибыль до рекорда, выручка также повысилась; банк Wells Fargo увеличил прибыль на 20%, выручка осталась неизменной, а банк Goldman Sachs сократил прибыль и выручку, но показатели превзошли ожидания рынка.

В целом аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидают рекордного за три года снижения прибыли для компаний из индекса Standard & Poor's 500 по итогам второго квартала. По их мнению, показатель в среднем уменьшился на 3% в годовом выражении, рекордными темпами за три года.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил в понедельник, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер могут вскоре отправиться в Китай для проведения нового раунда торговых переговоров, если их телефонные беседы с представителями КНР на этой неделе увенчаются успехом, пишет агентство Bloomberg.

Нефть к вечеру во вторник не оставляет попыток роста, хотя добыча на платформах в Мексиканском заливе постепенно восстанавливается после урагана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,64 за баррель (+0,2% и -0,4% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $59,71 за баррель (+0,1% и -1,1% накануне).

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма. По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, рынок акций во вторник продолжил коррекционное снижение, однако к финалу сессии смог отыграть большую часть потерь. Поводом к восстановлению могла послужить динамика рынка энергоносителей, где Brent не оставляет попыток подняться к $67 за баррель. В течение дня индекс МосБиржи вплотную подходил к ближайшей поддержке 2730 пунктов, однако у "медведей" не хватило сил даже на тестирование этого уровня, что связано со стабильной ситуацией на внешних площадках. Однако уже в среду вероятен откат индекса МосБиржи в район 2730 пунктов после отсечки дивидендов из цен некоторых бумаг ("Газпром" (MOEX: GAZP) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS)).

Поддержку рублю во вторник оказывали подросшая нефть и подготовка экспортеров к налоговым и дивидендным выплатам. Однако этого не хватило для полноценного роста рубля, который двигался в фарватере валют развивающихся рынков, не показавших единой динамики.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, у "Газпрома" есть шанс упасть в среду на величину меньше начисленных дивидендов. Впрочем, настроения с начала недели показывают, что инвесторы распродают перекупленные акции газовой монополии. "Сургутнефтегаз" на какое-то время рискует стать одной из самых слабых бумаг российского рынка из-за роста курса рубля, что снижает переоценку "долларовой подушки" эмитента и уменьшит его прибыль. Соответственно, на высокие дивиденды компании по итогам работы в 2019 году пока рассчитывать не приходится.

Поддержка 2710-2720 пунктов по индексу МосБиржи в среду может быть сломлена дивидендным "гэпом". Однако в любом случае играть на отскок не рекомендуется - за российским рынком акций уже нет былой силы. Негативом для рынка акций является и последовательное укрепление рубля - доллар подошел к поддержке 62,5 руб./$1, и если она будет пробита, то следующей целью станет район чуть выше 62 руб./$1.

Сопротивлением росту нефти Brent по-прежнему выступает отметка $67,5 за баррель. Возможно, она будет пробита в среду, если статистика по запасам нефти в США обрадует инвесторов. Пока же можно спекулятивно покупать нефть на просадках с ближайшей целью отскока $70 за баррель, считает Антонов.

Финансовый аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека полагает, что после пробития индексом МосБиржи поддержки 2750 пунктов ближайшей целью фазы коррекционного снижения индекса выступит уровень 2710 пунктов. На фоне завершения дивидендного сезона, сезонного снижения торговой активности на рынке, а также неоднозначного геополитического фона данный уровень может быть протестирован в среду.

Ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в котировки. Импульс к росту могло бы придать понижение ставки на 50 базисных пунктов, однако такой сценарий маловероятен, учитывая последние макроданные по США. Показатели по розничным продажам в США могут усилить сомнения участников рынка в масштабах потенциальных монетарных стимулов, риск-аппетиты могут испытать охлаждение.

Дополнительное давление на рыночные настроения оказывает отсутствие позитивных сообщений со стороны переговорного процесса между США и КНР по торговле. Более того, переговорная атмосфера может осложниться - в информационном поле возникла крайне болезненная для Пекина тема с поставками американских вооружений в Тайвань. Инвесторы в российские активы могут также вспомнить о геополитике. В среду спецпрокурор США Роберт Мюллер даст показания по расследованию "российского дела" на заседаниях комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Фактором поддержки российских активов по-прежнему выступает ценовая конъюнктура в нефти. В краткосрочной перспективе сырье может приблизиться к уровням, близким к $70 за баррель, на фоне сохранения напряженности по линии США-Иран, а также действия сделки ОПЕК+, считает Дейнека.

По словам эксперта Forex Club Валерия Полховского, противоречивые сигналы не дают повода "быкам" для активной игры в нефти. После прохождения урагана "Барри" в Мексиканском заливе на нефтяные платформы возвращается персонал, и добыча нефти восстанавливается, что снижает опасения по поводу дефицита энергоресурсов на американском рынке. При этом участники торгов продолжают отыгрывать неоднозначные данные по китайской экономике: самые низкие за 27 лет темпы роста ВВП и более высокие, чем ожидалось, темпы роста промышленного производства. Наконец, сохранение напряженности вокруг Ирана в связи с его ядерной программой поддерживает геополитические риски снижения поставок нефти на мировой рынок.

Между тем, управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценило, что добыча сланцевой нефти на крупнейших нефтегазодобывающих месторождениях США вырастет в августе против июля на 49 тыс. б/с (+0,6%, до 8,546 млн б/с). Доллар получил поддержку от статистики об июньском росте объема розничных продаж в США на 0,4%, отмечает Полховский.

Как отмечает начальник управления анализа рынков компании "Открытие брокер" Константин Бушуев, российский рынок в целом исчерпал драйверы для роста - по факту все или почти все позитивные новости на рынке уже отыграны. При этом "навес" акций на пике дивидендного сезона дает о себе знать.

Ураган "Барри" в Мексиканском заливе обрушился на побережье США, Штаты грозят Ирану новыми санкциями, но рынки пока не воспринимают новые угрозы всерьез. Между тем, новые прогнозы по спросу и предложению на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства говорят о вновь предстоящем избытке на рынке. Во вторник вечером рынок нефти будет ждать отчета по запасам от API, а в среду вечером об изменении недельных запасов традиционно отчитается Минэнерго США, отмечает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александра Тимофеева, инвесторы в целом прохладно отнеслись к возобновлению санкционной риторики в отношении России, налицо некоторое угасание интереса к покупкам акций на все еще перегретом российском рынке.

Помимо перспектив начала смягчения политики ФРС и поступающих экономических данных из США, внимание инвесторов направлено на сезон корпоративной отчетности в Штатах. В целом ожидания инвесторов относительно корпоративной отчетности за второй квартал оставляют желать лучшего, так что этот фактор может оказать давление и на остальные фондовые рынки, усилив беспокойство по поводу мировой экономики. Для российского рынка ухудшение обстановки на международной арене чревато углублением коррекции. Если при этом нефть так и не сможет развить восходящий импульс, то на этой неделе отечественные индексы могут продолжить сдавать позиции. Риски для долларового индекса РТС выглядят более умеренно в силу перспектив относительно стабильных позиций рубля благодаря началу налогового периода, считает Тимофеев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката во вторник выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-22,8%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-19,3%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-11,7%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,6%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (+16,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,462 млрд рублей (из них 9,719 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 8,47 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).